Мизулина объяснила причину отмены концерта Канье Уэста на «Газпром Арене»

После сообщений «Газпром Арены» о том, что на стадионе не состоится анонсированный ранее концерт американского рэпера Канье Уэста, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отреагировала на сообщение «Газпром Арены» о том, что на стадионе не состоится концерт исполнителя. Она опубликовала фото артиста и подписала: «Концерт Канье Уэста в России отменили! Служу России». Позже в беседе с «Известиями» она отметила недопустимость его шоу в РФ.

Фото: Michael Wyke / ТАСС

«Наш президент, Владимир Путин, неоднократно заявлял о том, что борьба с нацизмом — одна из причин проведения специальной военной операции. В то время, как наши бойцы на фронте героически сражаются с продвижением "коричневой чумы", здесь, в тылу, некие безответственные лица решили устроить концерт артиста, который прямо ассоциируется во всем мире со словом "Гитлер"», — сказала она.

Екатерина Мизулина напомнила, что этот артист выпускал песни, восхваляющие Гитлера, продавал мерч со свастикой, отрицал Холокост и делал дикие антисемитские заявления.