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Король Норвегии Харальд V скончался в возрасте 89 лет

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Король Норвегии Харальд V умер в госпитале в Осло в возрасте 89 лет. Об этом сообщила пресс-служба королевского дома.

Фото: AP Photo / Francisco Seco

«Король Харальд V скончался. С глубокой скорбью сообщаем, что его величество король Харальд сегодня скончался», — говорится в сообщении.

89-летний король Норвегии Харальд V был госпитализирован 17 августа из-за инфекции и осложнений гемолитической анемии. С тех пор он не покидал медучреждение. 27 августа королевский дом сообщил, что состояние его здоровья ухудшилось и оценивается как «очень тяжелое». Король из династии Глюксбургов находился на престоле с 1991 года. Трон наследует его 53-летний сын Хокон, пишет ТАСС.

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