Геомагнитный шторм уровня G2 завершится на Земле к 31 августа

Геомагнитный шторм уровня G2, начавшийся на Земле в ночь на 30 августа, должен полностью завершиться к понедельнику, 31 августа. Согласно прогнозу на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ РАН, геомагнитная обстановка в ближайшее время стабилизируется.

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Пик геомагнитных возмущений пришелся на период с полуночи до 03:00 30 августа, когда их интенсивность достигала шести баллов. В течение воскресенья активность начала снижаться, при этом вспышечная активность на Солнце остается низкой.

На 31 августа ученые прогнозируют снижение индекса Ap с 12 до 5. Предварительно спокойная геомагнитная обстановка сохранится и 1 сентября. При этом специалисты отмечают, что долгосрочные прогнозы могут измениться в зависимости от новых процессов и событий на Солнце.

На Солнце 25 августа произошла новая мощная вспышка, которая может стать причиной самой сильной магнитной бури за последнее время. По данным специалистов, часть плазменного облака, вероятно, затронет Землю, однако основная часть выброса может пройти мимо планеты, пишут «Известия».