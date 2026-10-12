Число жертв бурых медведей в России с весны достигло 26 человек

Как минимум 26 жителей российских регионов с весны погибли от нападений бурых медведей.

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Два смертельных случая произошли в Бурятии, три — на Камчатке, еще по одному — в Хабаровском крае, Вологодской области и Туве. В Красноярском крае погибли семь человек, в Иркутской области — пять, в Томской области — три, в Республике Алтай — один.

Еще два человека погибли от лап медведя в Иркутской области. В субботу вблизи зимовья у реки Тарея нашли тело 56-летнего мужчины, а в 15 километрах от поселка Каймоново Нижнеилимского района обнаружили человеческие останки 47-летнего жителя поселка Речушка.

Начиная с августа медведи стали все чаще выходить из леса. Большинство таких случаев фиксируют в Красноярском крае, Бурятии, Хакасии, Туве, Республике Алтай, Кузбассе и на Сахалине. Из-за нехватки пищи животные ищут пропитание ближе к населенным пунктам и нападают на людей.

По данным государственного мониторинга, за последние 30 лет численность бурых медведей выросла более чем в два раза — до 300 тысяч особей. Правительство готовит пакет мер для регулирования их популяции, чтобы выстроить безопасное соседство людей и животных, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что взорвавшийся телефон спас подростка во время нападения медведя на Алтае.