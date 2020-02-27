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Сюрреалистический триллер «Пиковая дама. Игра» представит Театр имени Ленсовета на Пушкинском онлайн-фестивале

Сюрреалистический триллер «Пиковая дама. Игра» представит Театр имени Ленсовета на Пушкинском онлайн-фестивале.

Трансляция спектакля на сайте Пушкинского фестиваля в субботу, 30 мая, в 19.00, и в воскресенье, 31 мая, в 13.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Спектакль режиссера Евгении Сафоновой – не инсценировка хрестоматийной повести Пушкина, но попытка прочитать ее глазами современного человека.

Сюрреалистическая атмосфера спектакля, похожая на страшный и зрелищный сон, напоминает о визуальном языке сегодняшнего кинематографа – от Дэвида Линча до Гаспара Ноэ.

Речь не идет о Пушкине из школьного учебника: оригинальный текст повести звучит у Сафоновой в ритме сегодняшнего дня. Спектакль акцентирует внимание зрителей на том, что дается Пушкиным как намек, что прочитывается между строк – и что в разговоре о «Пиковой даме» обычно остается за скобками.

«Мир этот в самом деле сюрреалистичен. Карточная игра претерпевает травестию, становясь игрой виртуальной. Студентка, сидевшая рядом со мной, распознала в “Пиковой даме” “аркадную игру”. Отсылки к компьютерной графике и к фильмам Линча, сногсшибательный пластический рисунок, столь значимый в спектакле <…>, поразительное голосоведение, всегда существенное в постановках Сафоновой, – всё помогает увидеть персонажей в их разорванном существовании, на острой грани мертвенно-кукольного и страдальчески-живого», - Надежда Таршис, Colta.ru.

Режиссер, художник-постановщик – лауреат Санкт-Петербургской театральной премии для молодых «Прорыв» - Евгения Сафонова

Художник по костюмам – Сергей Илларионов

Художник по свету – Константин Бинкин

Художник по движению – Сергей Ларионов

Художник по видео – Михаил Иванов

Художник-технолог – Алексей Танцырев

Композитор – Олег Гудачев

В спектакле заняты: заслуженный артист РФ Александр Новиков, Григорий Чабан, Лидия Шевченко, Роман Кочержевский, Федор Пшеничный, Всеволод Цурило

Премьера – 3 сентября 2019 года

Продолжительность – 1 час 30 минут

Для зрителей 18+

Трансляция в субботу, 30 мая, в 19.00, и в воскресенье, 31 мая, в 13.00 по ссылке