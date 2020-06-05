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История Псковского театра драмы неразрывно связана с именем великого поэта

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день – День рождения поэта и День русского языка.

Александр Сергеевич Пушкин - не только «Солнце русской поэзии», но и создатель современного русского языка. Если бы не Пушкин, возможно, сегодня русский язык был немного другим. Если почитать лирику его предшественников или современников, становится ясно, что до Пушкина так просто и понятно на русском языке никто не писал.

История Псковского театра драмы неразрывно связана с именем великого поэта. Псковская земля была ему «приютом спокойствия, трудов и вдохновенья» в пору молодости, пристанищем изгнанника в эпоху человеческой и творческой зрелости и стала его вечным «милым приделом» после кончины. В общей сложности в родовое имение Михайловское Псковской губернии поэт приезжает 8 раз, не считая самого первого в возрасте нескольких месяцев, когда его привезли родители показать родному деду Осипу Абрамовичу Ганнибалу. В губернском Пскове, по подсчетам краеведов, Пушкин бывал 17 раз.

В память об пушкинских приездах и дабы упрочить эту неразрывную связь поэта с городом, 26 мая 1898 года Псковская городская дума решила отметить столетний юбилей Пушкина постройкой Народного дома его имени. Из собранных по всероссийской подписке 100 тысяч рублей Пскову досталась треть. Остальные выкраивались из бюджета города.

Проект здания Народного дома составил городской архитектор Эдуард Гермейер.

Торжественную закладку произвели 23 мая 1903 года в присутствии дяди императора, великого князя Владимира Александровича. Из-за нехватки средств строительство затянулось.

Только 4 апреля 1906 года здесь состоялся первый концерт, посвященный памяти поэта. В нем участвовали столичные артисты.

В настоящее время в здании размещается Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина, и сама улица носит имя поэта.

В театральном музее и поныне находится скульптура поэта с распростертой «дланью», которую зрители так сильно пожимали «на счастье», что пришлось оградить скульптуру лентой.

Рядом, в музейной витрине, хранятся актерские костюмы из первого спектакля 1906 года «Скупой рыцарь», поставленного по «Маленьким трагедиям» Пушкина.

С театральной афиши долгие годы не сходят его произведения, а такие постановки, как «Метель» и «Пиковая дама», собирают полные залы и поныне.

Сегодня Псковский театр драмы им. Пушкина встречает Пушкинский день в непростых условиях. Впервые за многие годы Пушкинский театральный фестиваль и Дни русской культуры и пушкинской поэзии перешли в онлайн-формат. Но это не значит, что поэт стал дальше от нас. Наоборот, сейчас самое время взять в руки томик его стихов и перечитать бессмертные строки, открывая в них новые смыслы: «Сильна ли Русь? Война, и мор, и бунт, и внешних бурь напор ее, беснуясь, потрясали - Смотрите ж: все стоит она!».

«Всех тех, кто причастен к русской культуре и искусству, кто с младенческих лет любит русский язык, поэзию, литературу, театр и вдохновляется их лучшими образцами, с праздником – с Пушкинским днем», - поздравляют в театре.