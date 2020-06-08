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Реплика Донецкого: Пушкинфест на карантине

08.06.2020 18:54|ПсковКомментариев: 0

Как известно, Пушкин почти всю осень 1830-го года провел на холерном карантине, мы почти всю весну 2020-го отсидели на коронавирусной самоизоляции. Пушкин писал, мы смотрели.

Сегодня завершается XXVII Пушкинский театральный фестиваль-онлайн. В программе интернет-форума, организованного совместно с Союзом театральных деятелей России, 22 спектакля за двадцать дней, виртуальная выставка, записи лекций, блог для критиков и журналистов. Сегодня вечером зрителей фестиваля ждет редкая возможность увидеть одну из последних работ Эймунтаса Някрошюса – спектакль «Борис Годунов», поставленный в 2015-м на сцене Литовского национального драматического театра. Трансляция пройдет совместно с журналом «Театр». Словом, культурное событие, пусть и в ущербном формате онлайн, состоялось, и уже можно сделать осторожные выводы.

Вывод первый: онлайн-фестиваль – это просветительский проект, возможность увидеть на экране сценические произведения, которые вне фестиваля ты сам никогда бы не увидел. Те, кто думают, что в сети есть всё, глубоко заблуждаются. Театры очень неохотно выкладывают в сеть видео своих спектаклей, в том числе и из коммерческих соображений. Да и не будет обычный зритель (типа, к примеру, меня) фанатично рыскать по сети в поисках спектаклей. И тут вдруг возникает Пушкинфест, по знакомому интернет-адресу, на сайте «дрампуш», предоставляя столь роскошную возможность – посмотреть более двадцати спектаклей, новых и старых, специально отобранных в программу, от лучших отечественных и зарубежных театров. 

Вывод второй. До последнего времени многие театры не сильно заморачивались художественным качеством съемок, и как раз вынужденная миграция театра в интернет заставила руководителей театров задуматься о том, как представлены спектакли на видео. А представлены они по-разному. Какие-то более удачно, как, например, «Шинель. Dress Code» от театра «Приют комедианта» или «Река Потудань» от нашего театра драмы имени Пушкина, а какие-то, прямо скажем, не очень, и тут у каждого зрителя свои претензии: кому-то не хватает крупных планов, чтобы разглядеть игру актеров, кто-то в монтаже кадров теряет именно сценическое целое спектакля.

Понятно, что видео - это эрзац живого театра, и съемка не способна переместить вас в зал, но, если видеопаллиатив, то, по крайней мере, он должен быть, как говорится, читабельным, а в данном случае смотрибельным, извиняюсь за неуклюжее определение. Поэтому, кроме теоретических выводов и обобщений, у пушкинского фестиваля в сети имеется и практический итог: художественный руководитель Псковской драмы Дмитрий Месхиев всерьез задумался о профессиональных съемках новых спектаклей Псковского театра. До недавних пор театральное искусство считалось одним из самых эфемерных, что естественно: каждый спектакль рождается только на сцене, здесь и сейчас, и все-таки выскажу осторожный оптимизм: современные технологии способны сохранить для зрителя некий отложенный эффект живого действа, допустим, «Отцы и дети» израильского Театра «Гешер» произвели на меня очень сильное впечатление. Трудно, конечно, судить о произошедшем на реальной сцене в Тель-Авиве из квартиры в Пскове, но то, что смогло передать видео, лично я описал бы словосочетанием «Будто в театре побывал».

К сказанному добавлю, что театр на домашнем диване имеет и такой любопытный бонус, как возможность в любой момент свалить со спектакля, если он вдруг показался тебе скучным и неинтересным. Онлайн-театр никого не насилует и предоставляет полную свободу смотрения: спектакли можно смотреть в трусах, под чаек с бутербродами, нажимая на кнопку «стоп» там, где захочешь. Выход в театр – это ведь всегда не только художественное, но и светское событие. Я бы назвал «театр дома» «опытом комфортабельного смотрения».

Такой опыт, разумеется, никак не заменит участия в настоящем фестивале, существующем в непосредственном физическом контакте между артистом и зрителем, как не может (извиняюсь за грубое сравнение) порноролик заменить живую женщину, но на карантине выбирать не приходится, тем более, это совсем не тот случай, когда онлайн хуже, чем ничего.

Пушкинский фестиваль-онлайн, без сомнений, удался: перед нами развернулась целая панорама адаптаций русской классики, которая остается как востребована, так и актуальна.

Александр Донецкий

Теги: #Пушкинский фестиваль
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Пушкинский театральный фестиваль онлайн Реплика Донецкого: Пушкинфест на карантине Спектакль «Борис Годунов» завершает сегодня Пушкинский театральный онлайн-фестиваль История Псковского театра драмы неразрывно связана с именем великого поэта «Даму ПиК» покажет Красноярский драматический театр на Пушкинском онлайн-фестивале Спектакль Минусинского драмтеатра «Последние дни» покажут сегодня на Пушкинском фестивале Выставка медиахудожников откроется 6 июня на сайте Пушкинского театрального фестиваля Пушкинскую сказку «Салтан» Саратовского ТЮЗа можно посмотреть сегодня вместе с детьми Сюрреалистический триллер «Пиковая дама. Игра» представит Театр имени Ленсовета на Пушкинском онлайн-фестивале Лекция «Русская литературная классика в современном зарубежном театре» состоится в рамках Пушкинского онлайн-фестиваля Спектакль-номинант на «Золотую маску» покажет тюменский драмтеатр в рамках Пушкинского театрального онлайн-фестиваля «Пиковая дама» - спектакль-хоррор из Новокузнецка покажут сегодня на Пушкинском фестивале Спектакль «Отцы и дети» покажет израильский театр на Пушкинском онлайн-фестивале Спектакль «Река Потудань» представит на Пушкинском фестивале Псковский драмтеатр Второй показ спектакля «Зулейха открывает глаза» организуют для псковичей Карельский театр покажет спектакль, в котором псковские школьники узнают себя «Акценты» Донецкого: Парад плюс голосование «в одном флаконе», временный Зеленый театр и Пушкинфест на карантине Спектакль-сенсацию Андрия Жолдака «Тарас Бульба» представляет Пушкинский театральный фестиваль Театр из Улан-Удэ покажет спектакль - «почти кино» «Наводнение» на Пушкинском фестивале Шведский театр из Финляндии представит свою сценическую версию «Мастера и Маргариты» в рамках Пушкинского театрального фестиваля XXVII Пушкинский театральный фестиваль откроет гоголевская история в современном пространстве XXVII Пушкинский театральный фестиваль пройдет с 20 мая по 8 июня в онлайн-формате
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