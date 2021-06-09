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Специальную программу военных фильмов представят на фестивале «Западные ворота» в Пскове

Организаторы международного фестиваля «Западные ворота» подготовили специальную программу военных фильмов в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фестиваля.

«Война затронула каждую семью, она стала одной из самых трагических и героических страниц нашей истории», - отметили организаторы фестиваля.

В специальную программу вошли:

«Зоя» режиссеров Максима Бриуса и Леонида Пляскина;

«Блокадный дневник» режиссера Андрея Зайцева;

«Подольские курсанты» режиссера Вадима Шмелева;

«Калашников» режиссера Константина Буслова;

«Спасти Ленинград» режиссера Алексея Козлова;

«Три дня до весны» режиссера Александра Касаткина.

Напомним, II Международный кинофестиваль «Западные ворота» будет посвящен фильмам, снятым в городах Ганзы, и пройдет в Пскове с 22 по 24 июля.

Подробности о фильмах читайте на официальных ресурсах кинофестиваля:

Сайт: http://westerngate.tilda.ws/

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