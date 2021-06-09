Специальную программу военных фильмов представят на фестивале «Западные ворота» в Пскове

Организаторы международного фестиваля «Западные ворота» подготовили специальную программу военных фильмов в честь 80-летия начала Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фестиваля.
«Война затронула каждую семью, она стала одной из самых трагических и героических страниц нашей истории», - отметили организаторы фестиваля.
В специальную программу вошли:
Напомним, II Международный кинофестиваль «Западные ворота» будет посвящен фильмам, снятым в городах Ганзы, и пройдет в Пскове с 22 по 24 июля.
Подробности о фильмах читайте на официальных ресурсах кинофестиваля:
Сайт: http://westerngate.tilda.ws/
ВК: https://vk.com/westerngate
Инстаграмм: https://www.instagram.com/westerngate.fest/
Фейсбук: https://www.facebook.com/westerngate.fest
*в программе возможны изменения