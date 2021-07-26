Вандалы повредили выставку «Псков в кино»

На набережной реки Великой повреждена выставка «Псков в кино» - события II Международного фестиваля «Западные ворота», который прошел в Пскове 21-24 июля, получили неожиданное и неприятное продолжение, сообщил губернатор области Михаил Ведерников.

«На стендах – кадры из известных фильмов, снятых в Псковской области, которыми мы гордимся и которые вечером собирали большое количество желающих сфотографироваться. Вряд ли это учинили разгневанные кинокритики… Мы тратим огромное количество сил, времени, средств, чтобы наш город становился красивее, лучше, комфортнее и привлекательнее.Давайте не будем проходить мимо тех, кто мусорит, кто ломает скамейки и урны», - призвал губернатор в своем Instagram.