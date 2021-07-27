Взгляд на за(па)д

Отгремели фанфары псковских Канн, промелькнули титры последнего кинопоказа, подмели остатки «золотого» дождя из блесток аккуратные дворники. Наступили культурные будни нашего провинциального городка. Если внешняя жизнь легко и быстро вошла в нормальное русло, то с внутренним миром искушенному зрителю международного кинофестиваля «Западные ворота» придется еще договариваться.
Во-первых, снова обидно, что русские режиссеры снимают откровенную ерунду и из рук вон плохо, на контрасте с европейскими картинами это сильно бросается в глаза. Во-вторых, заполняемость залов и локаций для кинопоказов явно продемонстрировала, что даже приближенным к искусству людям в Псковской области откровенно плевать на то, что происходит вокруг них. Как сфотографироваться с Гошей Куценко, так очередь, а как смотреть фильмы с субтитрами, так залы полупустые. Можно, конечно, говорить, что всех напугал коронавирус, однако что-то маловато было этих пугливых во время праздничного салюта ко Дню города и на лазерном шоу. Хотя опять-таки фоточки с салюта круче смотрятся в Инстаграме, чем размытые кадры какого-то «невнятного» кино про немцев или шведов.
Это я о форме. Но давайте пристальнее посмотрим на содержание. За три фестивальных дня абсолютно каждому человеку было реально найти что-то интересное для себя, даже особо искать не пришлось бы. Пожалуй, даже бОльшая часть картин и была для массового потребителя: вот тебе Плетнев, вот тебе Учитель, вот тебе «Холоп» и «Гоголь», а хочешь - «Зою» смотри, да «Глубже»! Правда, премьерами это все назвать трудно. Примечательно, что люд на эти показы радостно ходил, еще и впечатлениями не уставал обмениваться. Даже не самый хороший звук в «Победе» и на площадке «Двор Подзноева. Кино на стене» никого особо не смущал. Тут неча пенять: с кем удалось договориться, там и показали. Видимо, новые современные кинозалы Пскова не готовы отказаться даже на пару дней от проката купленных новинок и послужить на благо культурного просвещения общественности, услаждая слух и взор зрителя практически задарма.
Но не думаю, что качество звука и картинки сильно повлияло бы на заинтересованность публики. Зарубежные картины основной конкурсной программы были практически провальными по посещаемости в сравнении с остальными. Полупустой зал на фильм, который специально перевели для фестиваля? Пара десятков человек на показе, который с нетерпением ждут в Питере? Псковский зритель может, умеет, практикует. Кто-то скажет, что во всем виноваты коронавирус и очереди за пригласительными на показы. Я же считаю, что и то, и другое сыграли здесь последние роли. Нежелание видеть что-то дальше «Жги!» и «Золотых соседей», незаинтересованность ничем, кроме попыток русских актеров сыграть хуже, чем их научили - вот главные причины того, что зарубежные фильмы посмотрело так мало человек. Хотя чему я удивляюсь, если на редкие ретроспективы культового зарубежного кино в хороших псковских кинотеатрах приходило максимум человек десять, считая контроллеров на входе. Качество, к сожалению, не модно в наше время ни в чем: ни в кино, ни в литературе, ни в музыке.
Досадно, что на нынешних «Западных воротах» при огромном разнообразии картин и жанров (и совпадении времени сеансов на разных площадках) зритель чаще выбирал не самую лучшую попсу. Отдельная категория людей - персонажи типа «не видел, но осуждаю». Пандемия как-то обострила внутренние противоречия отдельно взятых личностей, которые сначала показательно прогуливались в локдаун, а теперь сидят дома и критикуют любые мероприятия офлайн. «Западные ворота» лучше или хуже от чужого мнения не стали, а обсуждений в интернете по итогу порождали немало. Мне удалось своими глазами на большом экране увидеть все фильмы-победители кинофестиваля. Рекомендую, сделать это уже в домашних условиях каждому уважающему себя кинолюбителю. Во-первых, это красиво. Во-вторых, надо знать, за что именно стоит ругать российских современных режиссеров. Ну или за что хвалить.
Закончить сегодняшний монолог, хочу очередным наблюдением за русской ментальностью: люди все время недовольны, что бы ни происходило. Нет мероприятий - плохо, есть - тоже плохо. Все-то нашему человеку не так. Да еще и пандемия эта. В интересное время живем, но хотелось бы обратно, в неинтересное.
Дина Дабришюте