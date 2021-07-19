На территории Псковского кремля пройдет лазерное шоу

Премьера мультимедийного лазерного шоу для всей семьи пройдет в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота» с 21 по 27 июля. Мероприятие пройдет на территории Довмонтова города Псковского кремля, оно будет посвящено 800-летию Александра Невского и приурочено ко Дню города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции Псковской области.
Главной темой сценария 20-минутного анимационного ролика станет история жизни великого воина и правителя Руси Александра Невского. Благодаря его государственной мудрости Русь достойно выдержала все тяжелейшие испытания того времени. Имя святого благоверного великого князя Александра Невского по праву вписано в историю нашего государства, отметили в ТКД.
«Зрелищное лазерное шоу заставит зрителей полностью погрузиться в мир истории, напомнит о великих делах и победах князя Александра Ярославовича (Невского — ред.) и оставит незабываемое впечатление даже у самого искушенного зрителя», - рассказали организаторы.
Этот проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента и реализован в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в Псковской области 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.
В регионе лазерное шоу будут демонстрировать впервые. «Надеемся, в дальнейшем оно станет важным элементом любого современного праздника», - добавили в ТКД.
При посещении лазерного шоу жителей и гостей города просят соблюдать следующие правила:
Начало показов Лазерного шоу:
Вход на мероприятие свободный по пригласительным билетам, которые можно будет получить завтра, 21 июля, в кассе Псковской областной филармонии. Дети до 12 лет проходят без пригласительных билетов в сопровождении взрослых (с пригласительными). Возрастное ограничение: 6+.
«Внимание! Билеты, приобретенные на показы лазерного шоу в апреле, необходимо поменять в кассе псковской филармонии на новую дату и время», - подчеркнули в ТКД.
Время работы кассы: вторник — пятница: 11.00-19.00, суббота: 11.00-18.00, воскресенье — понедельник: выходной. Технический перерыв: 15.00–16.00. Телефон: +7 (8112) 668-920.
Организаторы проекта в регионе: администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, международный кинофестиваль «Западные ворота», Театрально-концертная дирекция, ПРОМО «Равные возможности».