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Сцена / Фестивали

На территории Псковского кремля пройдет лазерное шоу

20.07.2021 19:54|ПсковКомментариев: 0

Премьера мультимедийного лазерного шоу для всей семьи пройдет в рамках международного кинофестиваля «Западные ворота» с 21 по 27 июля. Мероприятие пройдет на территории Довмонтова города Псковского кремля, оно будет посвящено 800-летию Александра Невского и приурочено ко Дню города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально концертной дирекции Псковской области.

Главной темой сценария 20-минутного анимационного ролика станет история жизни великого воина и правителя Руси Александра Невского. Благодаря его государственной мудрости Русь достойно выдержала все тяжелейшие испытания того времени. Имя святого благоверного великого князя Александра Невского по праву вписано в историю нашего государства, отметили в ТКД.

«Зрелищное лазерное шоу заставит зрителей полностью погрузиться в мир истории, напомнит о великих делах и победах князя Александра Ярославовича (Невского — ред.) и оставит незабываемое впечатление даже у самого искушенного зрителя», - рассказали организаторы.

Этот проект создан Театрально-концертной дирекцией совместно со специалистами мультимедийных технологий от сценария до видеоконтента и реализован в рамках региональных мероприятий, посвященных празднованию в Псковской области 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

В регионе лазерное шоу будут демонстрировать впервые. «Надеемся, в дальнейшем оно станет важным элементом любого современного праздника», - добавили в ТКД.

При посещении лазерного шоу жителей и гостей города просят соблюдать следующие правила:

  1. И взрослым, и детям необходимо соблюдать масочный режим на протяжении всего времени продолжения шоу
  2. Необходимо соблюдать меры социального дистанцирования (1,5 метра)
  3. Место для просмотра будет обозначено светящейся меткой на земле
  4. Людей просят не задерживаться на территории Довмонтова города после завершения шоу и дать возможность следующей группе зрителей занять свои места.

Начало показов Лазерного шоу:

  • 21 июля 22:20, 23:00
  • 22 июля 23:00
  • 23 июля 23:00
  • 24-27 июля, по два показа в день - в 22:20 и 23:00.

Вход на мероприятие свободный по пригласительным билетам, которые можно будет получить завтра, 21 июля, в кассе Псковской областной филармонии. Дети до 12 лет проходят без пригласительных билетов в сопровождении взрослых (с пригласительными). Возрастное ограничение: 6+.

«Внимание! Билеты, приобретенные на показы лазерного шоу в апреле, необходимо поменять в кассе псковской филармонии на новую дату и время», - подчеркнули в ТКД.

Время работы кассы: вторник — пятница: 11.00-19.00, суббота: 11.00-18.00, воскресенье — понедельник: выходной. Технический перерыв: 15.00–16.00. Телефон: +7 (8112) 668-920.

Организаторы проекта в регионе: администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, международный кинофестиваль «Западные ворота», Театрально-концертная дирекция, ПРОМО «Равные возможности».

Теги: #ТКД #лазерное шоу #Западные ворота
Источник: Псковская Лента Новостей
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