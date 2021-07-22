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Международный кинофестиваль «Западные ворота» завершится в субботу в Пскове

В субботу, 24 июля, в Пскове завершит свою работу II международный кинофестиваль «Западные ворота». В заключительный день форума в рамках конкурсной программы пройдет показ фильмов «Серебряные коньки» (Россия, режиссер Михаил Локшин) и «Парк развлечений» (Швеция, режиссеры Монс Морлинд, Бьорн Стейн). В креативном пространстве Loft будет представлена программа фильмов актера и режиссера Андрея Носкова («Чехова ему мало», «Любители», «Сыгранному верить»). Также пройдут другие мероприятия фестиваля. Вечером в Большом концертном зале областной филармонии состоится закрытие «Западных ворот».

Напомним, открытие кинофестиваля прошло в пятницу, 22 июля. Среди участников и гостей – Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, актер и режиссер Андрей Носков, известная актриса Анастасия Мельникова, а также многие другие деятели киноиндустрии.

В основной конкурсной программе фестиваля представлены фильмы - лидеры проката из стран Евросоюза (Дания, Польша, Германия, Латвия, Швеция) и российская картина «Серебряные коньки». Главный приз будет вручен по итогам зрительского голосования, свой отдельный вердикт вынесет жюри под председательством известного российского режиссера Алексея Учителя. Также проходит зрительское голосование в программе детских фильмов.

Приз губернатора Псковской области Михаила Ведерникова получит лучшая короткометражная картина. По словам генерального продюсера кинофестиваля Эдуарда Пичугина, «Западные ворота» призваны укрепить международные связи и контакты.

В ходе встреч, круглых столов, дискуссий, презентаций, обмена опытом и идеями будут обсуждаются тенденции развития кинематографа в различных странах. Особая миссия фестиваля — привлечь внимание представителей киноиндустрии к Псковской области.