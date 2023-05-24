Стихи молодых авторов со всей России прозвучат в Пушкинских Горах на поляне в «Михайловском» 3 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском Совете молодых литераторов.
На трех сценах (Основная, Историческая и Поэтический ринг) будут звучать стихи молодых авторов со всей России, в том числе участников Псковского Совета молодых литераторов – Снежаны Романовой , Дианы Константиновой, Виктории Васильевой (Джолиан Лин), Алёны Любиной, Виктории Выборной, Надежды Рязанцевой, Сергея Молчанова, Марии Кузьмич, Дины Дабришюте.
Авторы разделят сцену с почетными гостями праздника - известными российскими поэтами и писателями.
Ими стали:
«Следите за расписанием площадок на сайте Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 2023 , чтобы не пропустить любимые стихи любимых авторов!» - уточнили в СМЛ.
Также 4 июня в 11:00 в ресторан «Eaters» молодые поэты со всех уголков России и заслуженные мэтры художественного слова исполнят свои лучшие произведения. Там выступят поэты-участники всероссийской творческой лаборатории для молодых авторов, проводимой в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры – Игорь Никольский, Александр Скворцов, Константин Комаров, Ксения Аксенова, Мария Леонтьева, Дина Дабришюте, Катерина Невское-Облако, Екатерина Громова, Диана Константинова и другие.
Вход свободный. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.