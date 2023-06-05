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Спектакль «Казаки в Париже» покажут сегодня в Зеленом театре в Пскове

Сегодня, 5 июня, в Зеленом театре в Пскове в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры состоится показ вокально-хореографического спектакля «Казаки в Париже». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Липецкий государственный театр танца «Казаки России» представит спектакль, посвященный событиям 1814 года года – взятию Парижа русскими войсками и сопутствующему этой победе уникальному и мирному торжеству русских солдат-победителей, среди которых особая роль в спектакле отведена главным героям – казакам.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе филармонии.

Начало в 19:00.