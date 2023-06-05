Общество

Пушкинский праздник глазами гостей: что опубликовали псковичи в соцсетях

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры прошли в Псковской области со 2 по 4 июня. Это, очевидно, одно из главных событий в культурной жизни не только региона, но и всей страны. На выходных социальные сети заполнили фотографии и видео с поляны в Михайловском и с других площадок фестиваля. Сегодня предлагаем взглянуть, как увидели праздник в интернете те, кому лично не посчастливилось на нем побывать.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым лично приняли участие в торжественной церемонии открытия праздника. Позже глава региона в своих соцсетях выложил несколько видеороликов и рассказал подписчикам о том, как прошел праздник.

«Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском прошли ярко, весело и незабываемо! Тысячи людей со всей Псковской области и других регионов страны приняли участие в празднике. Стихи, песни, театральные постановки, костюмы и танцы, ярмарки и куклы встречались на каждой площадке. Приятно отметить, что формат Дней Пушкинской поэзии расширяется, развивается и меняется. Праздник снова пользуется большой популярностью», - написал Михаил Ведерников в своем telegram-канале.

В своих соцсетях губернатор также опубликовал видео с актером Гошей Куценко, который лично призывал жителей региона приехать на праздник в Михайловское, заверяя, что погода на поляне отличная, и даже дождя нет.

Глава города Пскова Борис Елкин на своей страничке «Вконтакте» написал про часть праздника, которая проходила в региональном центре. Он выложил красочные фотографии с псковского шествия в честь начала Дней Пушкинской поэзии и русской культуры и пригласил всех на поэтическую поляну в Михайловское.

Вице-спикер Псковского областного Собрания, глава Псковского регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко посетил праздник уже в Пушкиногорском районе. По возвращению на своей страничке «ВКонтакте» депутат выложил видео с поляны в Михайловском и рассказал, что традиционный праздник собрал множество любителей русской культуры и литературного творчества великого поэта.

Псковичи также не остались в стороне и опубликовали множество фото в социальных сетях. Как и в прошлом году, одними из главных звезд праздника стали ростовые куклы-поэты. Только ленивый не сделал фото с огромным Пушкиным или Гоголем, тем более, что куклы участвовали в шествии и в самом Пскове, и развлекали гостей уже на поляне в Михайловском.

Конечно, отдельным поводом для восхищенных отзывов гостей праздника стали творческие площадки. Псковичи хорошо отзываются и о чтецах, и о музыкальных номерах, но особенное количество восторгов, пожалуй, получила группа «Сироткин».

«Это было великолепно…вновь лето, концерт Сироткина, который своей музыкой разогнал тучи и поселил теплоту в раненном сердце. Столько воспоминаний нахлынуло, будто цунами, в котором я там же утонул, но вскоре выплыл к водопадам… Спасибо большое, Сергею и его команде, за пережитый спектр эмоций и за вашу прекрасную музыку», - написал один из гостей праздника в соцсетях.

Отдельной популярностью у гостей пользовались различные фотозоны, организованные на поляне. Судя по публикациям, складывается впечатление, что каждый второй гость сделал себе красивую фотографию в стоге сена или с фигурой великого поэта.

Много шума наделали и барабанщики, которые весь день вместе в гостями зажигали на поляне в Михайловском.

Также в соцсетях посетители праздника отметили, что в этом году на поляне можно было наблюдать множество интересных инсталляций, удивительных и экстравагантных костюмов артистов, которые многие гости сочли настоящими произведениями искусства.

Многие гости фестиваля ухитрились, несмотря на шумную программу, насладиться тихой природой заповедника. В сетях отдельную нишу заняли посты и фотографии умиротворенных природой пушкинских мест.

«Эти места остались местами силы. Сохранились ландшафты, озера, туманы — все, среди чего жил и чем вдохновлялся поэт», - написала одна из гостей фестиваля в соцсети «Вконтакте».

В этом году Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, как всегда, собрали множество гостей и сотни положительных отзывов в социальных сетях. Каждый, кто оказался на поляне в Михайловском, постарался запечатлеть удивительные, по его мнению, события, выступления, костюмы, площадки и обязательно рассказать подписчикам про прекрасное времяпрепровождение. Очевидно, что с такой народной рекламой с отличными иллюстрациями на следующей – юбилейном празднике, стоит ждать куда большего количество гостей.

Ксения Журавкова