Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
2ГИС 10 лет в Пскове
«Хроники панголинов»: билеты на предпоказ
«Истфакт» Линия Сталина
перевозки между Таллином и Псковом
Муниципальная реформа три четверти пути
программная статья лидера ЛДПР
«Опальное» время
Надежные стоматологии Пскова
Господин Рейтингомер
трудяга на отдыхе
Счастливое материнство
Новый автосалон «Лидер-Авто» в Пскове
Пицца в Гдове: мечта или реальность?
Топ уютных летних террас Пскова
Эко-фасады из керамогранита
 
 
 
ещё Общество 05.06.2023 08:000 Атлантические циклоны несут насыщенный морской влагой воздух на Северо-Запад России 05.06.2023 16:480 Почти 200 каланхоэ в горшках уничтожат в Псковской области 05.06.2023 16:240 Пушкинский праздник глазами гостей: что опубликовали псковичи в соцсетях 05.06.2023 15:350 «Постскриптум»: Отчет губернатора, усиление мер безопасности и итоги «правительственной» проверки в Великих Луках. ВИДЕО 05.06.2023 14:420 Солнечная и сухая неделя ожидается в Псковской области 05.06.2023 14:220 Клиенты ВТБ смогут решить вопросы с реструктуризацией кредита по звонку
 
 
 
Самое популярное 05.06.2023 09:515 Шестеро россиян умерли, отравившись сидром 30.05.2023 16:010 Как подготовиться к Троице: советы, приметы и символы 01.06.2023 07:560 Пьяный водитель с голым торсом сбил полицейского в Пскове. ФОТО 31.05.2023 20:505 Столб дыма поднялся над Псковом. ФОТО 29.05.2023 16:496 Рейтингомер: отчет Елкина, Баев на паузе и поражение ПсковГУ в суде
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Пушкинский праздник глазами гостей: что опубликовали псковичи в соцсетях

05.06.2023 16:24|ПсковКомментариев: 0

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры прошли в Псковской области со 2 по 4 июня. Это, очевидно, одно из главных событий в культурной жизни не только региона, но и всей страны. На выходных социальные сети заполнили фотографии и видео с поляны в Михайловском и с других площадок фестиваля. Сегодня предлагаем взглянуть, как увидели праздник в интернете те, кому лично не посчастливилось на нем побывать.

 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым лично приняли участие в торжественной церемонии открытия праздника. Позже глава региона в своих соцсетях выложил несколько видеороликов и рассказал подписчикам о том, как прошел праздник.

 

 

«Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском прошли ярко, весело и незабываемо! Тысячи людей со всей Псковской области и других регионов страны приняли участие в празднике. Стихи, песни, театральные постановки, костюмы и танцы, ярмарки и куклы встречались на каждой площадке. Приятно отметить, что формат Дней Пушкинской поэзии расширяется, развивается и меняется. Праздник снова пользуется большой популярностью», - написал Михаил Ведерников в своем telegram-канале.

В своих соцсетях губернатор также опубликовал видео с актером Гошей Куценко, который лично призывал жителей региона приехать на праздник в Михайловское, заверяя, что погода на поляне отличная, и даже дождя нет.

 

 

Глава города Пскова Борис Елкин на своей страничке «Вконтакте» написал про часть праздника, которая проходила в региональном центре. Он выложил красочные фотографии с псковского шествия в честь начала Дней Пушкинской поэзии и русской культуры и пригласил всех на поэтическую поляну в Михайловское.

Вице-спикер Псковского областного Собрания, глава Псковского регионального исполкома Народного фронта Виктор Остренко посетил праздник уже в Пушкиногорском районе. По возвращению на своей страничке «ВКонтакте» депутат выложил видео с поляны в Михайловском и рассказал, что традиционный праздник собрал множество любителей русской культуры и литературного творчества великого поэта.

Псковичи также не остались в стороне и опубликовали множество фото в социальных сетях. Как и в прошлом году, одними из главных звезд праздника стали ростовые куклы-поэты. Только ленивый не сделал фото с огромным Пушкиным или Гоголем, тем более, что куклы участвовали в шествии и в самом Пскове, и развлекали гостей уже на поляне в Михайловском.

Конечно, отдельным поводом для восхищенных отзывов гостей праздника стали творческие площадки. Псковичи хорошо отзываются и о чтецах, и о музыкальных номерах, но особенное количество восторгов, пожалуй, получила группа «Сироткин».

«Это было великолепно…вновь лето, концерт Сироткина, который своей музыкой разогнал тучи и поселил теплоту в раненном сердце. Столько воспоминаний нахлынуло, будто цунами, в котором я там же утонул, но вскоре выплыл к водопадам… Спасибо большое, Сергею и его команде, за пережитый спектр эмоций и за вашу прекрасную музыку», - написал один из гостей праздника в соцсетях.

Отдельной популярностью у гостей пользовались различные фотозоны, организованные на поляне. Судя по публикациям, складывается впечатление, что каждый второй гость сделал себе красивую фотографию в стоге сена или с фигурой великого поэта.

Много шума наделали и барабанщики, которые весь день вместе в гостями зажигали на поляне в Михайловском.

Также в соцсетях посетители праздника отметили, что в этом году на поляне можно было наблюдать множество интересных инсталляций, удивительных и экстравагантных костюмов артистов, которые многие гости сочли настоящими произведениями искусства.

Многие гости фестиваля ухитрились, несмотря на шумную программу, насладиться тихой природой заповедника. В сетях отдельную нишу заняли посты и фотографии умиротворенных природой пушкинских мест.

«Эти места остались местами силы. Сохранились ландшафты, озера, туманы — все, среди чего жил и чем вдохновлялся поэт», - написала одна из гостей фестиваля в соцсети «Вконтакте».

В этом году Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, как всегда, собрали множество гостей и сотни положительных отзывов в социальных сетях. Каждый, кто оказался на поляне в Михайловском, постарался запечатлеть удивительные, по его мнению, события, выступления, костюмы, площадки и обязательно рассказать подписчикам про прекрасное времяпрепровождение. Очевидно, что с такой народной рекламой с отличными иллюстрациями на следующей – юбилейном празднике, стоит ждать куда большего количество гостей.

Ксения Журавкова

Теги: #Пушкинский фестиваль #Пушкинские Горы #пушкинский заповедник #Пушкин #соцсети #социальные сети
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли идею об отмене домашних заданий для школьников?
В опросе приняло участие 28 человек
Сюжет: Дни Пушкинской поэзии - 2023 Пушкинский праздник глазами гостей: что опубликовали псковичи в соцсетях Спектакль «Казаки в Париже» покажут сегодня в Зеленом театре в Пскове СОБЫТИЕ. Дни Пушкинской поэзии и русской культуры - 2023 Выставку «Сказки Пушкина» откроют в «Михайловском» Михаил Ведерников: Формат Дней Пушкинской поэзии расширяется, развивается и меняется Дни Пушкинской поэзии и русской культуры 2023. ФОТОРЕПОРТАЖ Итоги Всероссийского проекта «Школьная классика» подвели в Пушкинских Горах Справки о гениальности сегодня могли получить гости Пушкинского праздника в «Михайловском» Саксофонист Игорь Бутман исполняет джаз на Днях Пушкинской поэзии Гоша Куценко пригласил псковичей на Дни Пушкинской поэзии. ВИДЕО Интерактивные площадки работают у ветряной мельницы в Михайловском Группа «Сироткин» выступает на Днях Пушкинской поэзии Гости Пушкинского праздника активно пользуются услугами «Музейной почты» Михаил Ведерников отдал дань уважения музейщикам Пушкиногорья Дни Пушкинской поэзии и русской культуры торжественно открыли в Михайловском Оркестры Детской филармонии выступают на Днях Пушкинской поэзии Создать янтарную аппликацию могут гости Пушкинского праздника в Михайловском Заупокойная лития прошла у могилы Александра Пушкина в Святогорском монастыре Опубликована карта объектов праздничной поляны Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Организаторы Дней Пушкинской поэзии готовятся к встрече гостей в Михайловском Театрализованную программу «Ехал на ярмарку Ванька-купец…» покажут гостям Дней Пушкинской поэзии Финалисты «Школьной классики» завтра утром начнут репетиции в «Михайловском» Стихи молодых авторов со всей России прозвучат в Пушкинских Горах Поэтесса Анна Егоян выступит в Пушкинских Горах Финалисты проекта «Школьная классика» представят на Днях Пушкинской поэзии итоговый спектакль Правила реп-баттла «Пушкиниада» представили псковичам Регистрация на бесплатные автобусы до Пушкинских Гор на Дни Пушкинской поэзии откроется 30 мая Барабанщики зададут ритм театрализованному шествию в Пскове во время Дней Пушкинской поэзии Выставку об истории души Адама Мицкевича откроют в «Михайловском» в Дни Пушкинской поэзии Чем удивят Дни Пушкинской поэзии в Псковской области - 2023 Уникальный поэтический аттракцион проведут на Днях пушкинской поэзии в Псковской области Памятник музейщикам откроют в «Михайловском» в дни Пушкинского праздника поэзии Выступление «Детской филармонии» откроет Дни Пушкинской поэзии и русской культуры Уличный спектакль «Музеум» покажут на Днях пушкинской поэзии в Михайловском Игорь Бутман и его оркестр выступят в «Михайловском» Делегация из Калининграда примет участие в Пушкинском празднике поэзии в «Михайловском» Участок дороги до «Михайловского» отремонтируют к Дням Пушкинской поэзии Систему парковки вновь организуют для гостей Дней Пушкинской поэзии и русской культуры Молодые российские поэты выступят в «Михайловском» Фестиваль «Дни пушкинской поэзии и русской культуры» пройдет в июне
05.06.2023, 16:580 Новым главным режиссёром Александринского театра станет постановщик псковского спектакля «Лягушки» 05.06.2023, 16:550 Три воспитанницы псковской спортшколы стали мастерами спорта России 05.06.2023, 16:480 Почти 200 каланхоэ в горшках уничтожат в Псковской области 05.06.2023, 16:390 Александр Котов о «спланированном совпадении» и конкуренции на выборах
05.06.2023, 16:240 Пушкинский праздник глазами гостей: что опубликовали псковичи в соцсетях 05.06.2023, 16:220 Количество погибших от палёного сидра в России возросло до 16 05.06.2023, 16:170 Голосование на выборах губернатора Псковской области будет трехдневным 05.06.2023, 16:080 Актрису Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали с подозрением на инсульт
05.06.2023, 16:010 Три «Золотые маски» встречают зрителей в фойе Псковского театра драмы 05.06.2023, 15:530 Спешившего к возлюбленной итальянца задержали пограничники в Псковской области. ВИДЕО 05.06.2023, 15:400 «Радио ENERGY» разыгрывает билеты на предпоказ фильма «Хроники панголинов» 05.06.2023, 15:350 «Постскриптум»: Отчет губернатора, усиление мер безопасности и итоги «правительственной» проверки в Великих Луках. ВИДЕО
05.06.2023, 15:270 Губернаторский симфонический оркестр выступит в Гдовской крепости в День России 05.06.2023, 15:200 «Псковские драконы» заняли третье место на Петровском гребном марафоне 05.06.2023, 15:100 В Пушкинском заповеднике дали бой комарам 05.06.2023, 14:553 Митрополит Тихон стал самым издаваемым автором в России
05.06.2023, 14:420 Солнечная и сухая неделя ожидается в Псковской области 05.06.2023, 14:280 «Дом Советов»: Александр Котов об отчете губернатора, старте избирательной кампании и голосе оппозиции. ВИДЕО 05.06.2023, 14:241 Спектакль «Казаки в Париже» покажут сегодня в Зеленом театре в Пскове 05.06.2023, 14:220 Клиенты ВТБ смогут решить вопросы с реструктуризацией кредита по звонку
05.06.2023, 14:150 Роспотребнадзор рекомендует россиянам не покупать клубнику в лотках 05.06.2023, 13:550 МегаФон стал лауреатом престижной премии  05.06.2023, 13:450 СОБЫТИЕ. Дни Пушкинской поэзии и русской культуры - 2023 05.06.2023, 13:410 Александр Котов: Оппозиция пока не готова обсуждать проблемы системного характера
05.06.2023, 13:280 Выставку «Сказки Пушкина» откроют в «Михайловском» 05.06.2023, 13:140 Встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет без массовых мероприятий 05.06.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 05.06.2023, 13:010 Александр Котов о строительстве Центра культурного развития в Лядах: Контроль будет постоянный
05.06.2023, 12:580 Эко-игру «Поиск сокровищ» провели на детском фестивале в Пскове 05.06.2023, 12:510 Более 25% снятых с псковичей клещей оказались заражены боррелиозом 05.06.2023, 12:430 Лето по другим правилам: Tele2 предлагает гид для путешествий по Северо-Западу России 05.06.2023, 12:363 Александр Котов об отчете губернатора: Это не церемония и не показательное выступление
05.06.2023, 12:300 Австрийского поручика в Пскове в 1914 году подозревали в шпионаже 05.06.2023, 12:180 «Постскриптум»: Отчет губернатора, усиление мер безопасности и итоги «правительственной» проверки в Великих Луках 05.06.2023, 12:160 Двухэтажный дом горел в псковской деревне Филатова Гора 05.06.2023, 12:120 Сотрудник Псковского музея-заповедника выступил на всероссийской конференции
05.06.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 05.06.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 5 июня 05.06.2023, 11:470 Псковские медики стали вторыми на соревнованиях профмастерства под Сыктывкаром 05.06.2023, 11:340 Молодой человек разыскивает в Псковской области женщину, которую не может забыть его отец
05.06.2023, 11:170 МЧС проведет командно-штабные учения в Псковской области 05.06.2023, 11:040 УАЗ «Патриот» загорелся на Октябрьском проспекте в Пскове 05.06.2023, 10:520 Мужчина в Великих Луках 4 июня вышел из медучреждения и пропал 05.06.2023, 10:430 Около 180 человек покусали клещи в Псковской области за неделю
05.06.2023, 10:330 Утята перешли дорогу по «зебре» в Пушкинских Горах. ВИДЕО 05.06.2023, 10:210 Диван загорелся в квартире на Запсковье из-за неосторожности при курении 05.06.2023, 10:190 Олег Басников принял участие в совещании компаний группы «Газпром межрегионгаз» 05.06.2023, 10:190 Псковичи разобрали почти все билеты на концерт Сергея Лазарева
05.06.2023, 10:040 «Дом Советов»: Александр Котов об отчете губернатора, старте избирательной кампании и голосе оппозиции 05.06.2023, 09:572 Землю - многодетным 05.06.2023, 09:515 Шестеро россиян умерли, отравившись сидром 05.06.2023, 09:400 Диетолог посоветовала съедать не более одного авокадо за раз
05.06.2023, 09:270 ЕГЭ по истории и физике сдают одиннадцатиклассники Псковской области 05.06.2023, 09:130 В России запретят создавать НКО со схожими названиями 05.06.2023, 08:592 Минобрнауки планирует открыть филиалы вузов в Египте и Таджикистане 05.06.2023, 08:472 Юрист назвала способ узаконить самострой на участке
05.06.2023, 08:360 Депутат Госдумы призвала запретить термин «чайлдфри» в России 05.06.2023, 08:242 За упрощенное трудоустройство подростков выступили 57% псковичей — опрос 05.06.2023, 08:112 Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора начался в Псковской области 05.06.2023, 08:000 Атлантические циклоны несут насыщенный морской влагой воздух на Северо-Запад России
05.06.2023, 07:450 Духов день отмечают православные христиане 5 июня 05.06.2023, 07:221 В России предложили ограничить число микрозаймов на одного человека 05.06.2023, 07:012 ФАС проверит торговые сети на завышение стоимости молочной продукции 04.06.2023, 23:240 Где в Пскове жил Ленин и кто построил гостиницу «Санкт-Петербург», рассказал Борис Елкин
04.06.2023, 22:301 Диетолог назвала самые полезные продукты летом 04.06.2023, 22:190 Митрополит Тихон обратился к верующим в День Святой Троицы 04.06.2023, 21:310 В «Локомотиве» грядет массовая распродажа футболистов 04.06.2023, 20:360 Назван способ есть фастфуд и худеть
04.06.2023, 19:530 МЧС призывает псковичей отдыхать, не принося вред природе 04.06.2023, 19:280 Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти 04.06.2023, 18:214 Иван Ургант опубликовал фото поездки в Пушкинские Горы 04.06.2023, 17:560 Показ мюзикла «Казаки в Париже» в Зеленом театре Пскова перенесен на завтра
04.06.2023, 17:255 250 млн рублей требуется для полного завершения работ по созданию библиотеки в центре Пскова 04.06.2023, 16:590 ФК «Луки-Энергия» проиграл в последнем домашнем матче сезона 04.06.2023, 16:262 Цены на квартиры в новостройках могут упасть - эксперт 04.06.2023, 15:455 Михаил Ведерников: Формат Дней Пушкинской поэзии расширяется, развивается и меняется
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru