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Театрализованную программу «Ехал на ярмарку Ванька-купец…» покажут гостям Дней Пушкинской поэзии

Театрализованную концертную программу «Ехал на ярмарку Ванька-купец…» покажут гостям Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Мероприятие пройдет 3 июня на праздничной поляне в Михайловском, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«С яркими хореографическими и вокальными номерами выступят лучшие творческие коллективы Псковской области. Все желающие смогут разучить самые популярные бальные танцы времён великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Гости праздника смогут принять участие в конкурсах и розыгрышах. Самые удачливые получат в подарок расписные пряники-сувениры ручной работы», - отметили в ТКД.

Начало театрализованной программы в 12.00.

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Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.