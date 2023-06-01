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Организаторы Дней Пушкинской поэзии готовятся к встрече гостей в Михайловском

Организаторы Дней Пушкинской поэзии и русской культуры готовятся к встрече гостей в Михайловском. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Работа в Михайловском кипит! Сегодня идёт установка инсталляции "Саша спит", завершается монтаж основной сцены, происходит настройка звукового и светового оборудования на исторической сцене и монтаж новой фольклорной сцены. Считанные дни остаются до главного литературного события в культурной жизни не только Псковской области, но и всей страны!» - отметили в ТКД

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.