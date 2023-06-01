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Заупокойная лития прошла у могилы Александра Пушкина в Святогорском монастыре

Заупокойная лития на могиле поэта Александра Пушкина прошла в Святогорском Свято-Успенском монастыре, сегодня, 3 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Памятная служба состоялась в рамках Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Литию отслужил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

На церемонии присутствовали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, министр просвещения Сергей Кравцов, председатель комитета по культуре Ольга Тимофеева, жители и гости Пушкинских Гор, а также артист Гоша Куценко.

К гостям праздника обратился директор Пушкинского музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич. «С праздником. Поздравляю вас с началом праздника поэзии», – выступил он перед гостями.

Вслед за ним у могилы прочитали стихотворение «Памятник».

«Мы приходим на святое место для нашей культуры. Святой в переводе означает иной особый, тот кто смог возвыситься до духовных особых откровений. По влиянию Александра Сергеевича Пушкина на человеческие души – он является одним из величайших путеводителей к Богу. Никто стольких людей не привёл к вере как три наших замечательных писателя», – сказал митрополит Тихон.

После службы участники мероприятия возложили к могиле поэта цветы.

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 6 июня.