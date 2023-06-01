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Дни Пушкинской поэзии и русской культуры торжественно открыли в Михайловском

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры торжественно открыли в Михайловском на большой сцене сегодня, 3 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На церемонии открытия выступили оркестры Детской филармонии. С приветственным словом на сцену поднялись министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

«Искренна рад видеть всех вас, погода нас не балует. Мероприятие проходит в 57 раз. Формат расширяется, меняется пользуется популярностью. Хочу выразить слова благодарности администрации президента, Министерству культуры и просвещения. Митрополиту Тихону за креативные идея, у нас работает 9ярких площадок. Следующий год юбилейный. Наше мероприятие вошло в график федерального организационного комитета. Желаю ярких впечатлений и хорошо его настроения», – сказал глава региона.

Следующим к микрофону митрополит Тихон.

«Праздник всё больше и больше привлекает людей. Будущий год 225-летие Александра Сергеевича Пушкина, мы приложим, с Божьей помощью, все усилия, чтобы как и 30 лет назад поляна была заполнена множеством людей, чтобы всё области искусства были представлены здесь, чтобы школьники и студенты были здесь. Это будет дань памяти и участие в нашей сегодняшней жизни», – сказал Владыка.

Министр просвещения Сергей Кравцов поблагодарил Михаила Ведерникова за организацию мероприятия.

«Система образования в Псковской области развивается. Сегодня у нас по стране создано 33 тысячи школьных музея, из них – 16 школьные театры продвинутого уровня. Это очень замечательно и многие театры обрастают пьесами Александра Сергеевича Пушкина. В школьную программу мы ввели его произведения. Всех поздравляю с праздник, надеюсь, что вы его запомните», – отметил Сергей Кравцов.

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков призвал всех читать произведения Пушкина.

«Праздник – дело общее. Всё вместе здесь на поляне, тоже по-пушкински правильно. Будущий год – год трёх праздников: 225-летие Александра Сергеевича Пушкина, 200 лет назад началась ссылка в Михайловское, 125 лет музею-заповеднику «Михайловское». Уверен, что в будущем году много ярких дел сможем сделать в память об этих юбилеях», – обратился к гостям директор Пушкинского музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич.

В завершении на сцену поднялись актеры Евгений Князев и Гоша Куценко. Они прочитали стихотворения Пушкина.

Сегодня в течение всего дня в Пушкинских Горах будут работать несколько площадок: праздничная поляна, историческая и фольклорная сцены, территория Картонии, поэтический ринг и другие.

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 6 июня.