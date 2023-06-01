Дни Пушкинской поэзии и русской культуры торжественно открыли в Михайловском на большой сцене сегодня, 3 июня, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
На церемонии открытия выступили оркестры Детской филармонии. С приветственным словом на сцену поднялись министр просвещения Сергей Кравцов, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, митрополит Псковский и Порховский Тихон.
Следующим к микрофону митрополит Тихон.
«Праздник всё больше и больше привлекает людей. Будущий год 225-летие Александра Сергеевича Пушкина, мы приложим, с Божьей помощью, все усилия, чтобы как и 30 лет назад поляна была заполнена множеством людей, чтобы всё области искусства были представлены здесь, чтобы школьники и студенты были здесь. Это будет дань памяти и участие в нашей сегодняшней жизни», – сказал Владыка.
Министр просвещения Сергей Кравцов поблагодарил Михаила Ведерникова за организацию мероприятия.
«Система образования в Псковской области развивается. Сегодня у нас по стране создано 33 тысячи школьных музея, из них – 16 школьные театры продвинутого уровня. Это очень замечательно и многие театры обрастают пьесами Александра Сергеевича Пушкина. В школьную программу мы ввели его произведения. Всех поздравляю с праздник, надеюсь, что вы его запомните», – отметил Сергей Кравцов.
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков призвал всех читать произведения Пушкина.
«Праздник – дело общее. Всё вместе здесь на поляне, тоже по-пушкински правильно. Будущий год – год трёх праздников: 225-летие Александра Сергеевича Пушкина, 200 лет назад началась ссылка в Михайловское, 125 лет музею-заповеднику «Михайловское». Уверен, что в будущем году много ярких дел сможем сделать в память об этих юбилеях», – обратился к гостям директор Пушкинского музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич.
В завершении на сцену поднялись актеры Евгений Князев и Гоша Куценко. Они прочитали стихотворения Пушкина.
Сегодня в течение всего дня в Пушкинских Горах будут работать несколько площадок: праздничная поляна, историческая и фольклорная сцены, территория Картонии, поэтический ринг и другие.
Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 6 июня.