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Михаил Ведерников отдал дань уважения музейщикам Пушкиногорья

Перед началом программы Дней Пушкинской поэзии и русской культуры губернатор Псковской области возложил цветы к памятнику «Музейщикам Пушкиногорья», который накануне был торжественно открыт перед Научно-культурным центром в Пушкинских Горах. Директор музея-заповедника «Михайловское» Георгий Василевич отметил, что место, где он установлен, с недавних пор носит имя «Площади музейщиков» и рассказал об идее и истории его создания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В Псковской области стартовал Пушкинский праздник. В числе почетных гостей праздника Министр просвещения РФ Сергей Кравцов и начальник управления администрации Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. В субботу, 3 июня, они вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым принимают участие в многочисленных мероприятиях на Михайловской поляне.

В скульптурной композиции мужчина и женщина высаживают молодое дерево. В образе мужчины угадываются черты легендарного хранителя, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» Семена Гейченко. Портрет женщины — собирательный образ работницы музея.

Автор — известный российский скульптор Юрий Злотя. Установка композиции проводилась под его руководством. Памятник создан на средства благотворителей.

«Хорошая, живая композиция», — отметил Михаил Ведерников.

С программой Дней Пушкинской поэзии и русской культуры 2023 можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры — одно из крупнейших культурных событий в стране, приуроченных ко дню рождения великого поэта А. С.Пушкина. Ежегодно количество гостей праздника увеличивается. Только в прошлом году он объединил 48 тыс зрителей. Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив, правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области. Организаторы праздника — Театрально-концертная дирекция Псковской области, Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» и Пушкинский заповедник.