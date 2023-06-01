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Гоша Куценко пригласил псковичей на Дни Пушкинской поэзии. ВИДЕО

Артист Гоша Куценко пригласил псковичей на Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловское. Видеоприглашение от актёра разместил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Друзья, приезжайте к нам в Пушкинские Горы, здесь нет дождя, здесь Пушкин и я», – отметил он и добавил, что всех приехавших встретят барабанной дробью.

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 6 июня. С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.