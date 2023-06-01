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Саксофонист Игорь Бутман исполняет джаз на Днях Пушкинской поэзии

Народный артист России, саксофонист Игорь Бутман на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры на главной сцене в Михайловском, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана демонстрирует мастерское владение языком современного оркестрового джаза, наследуя традиции пост-боповых биг-бэндов Диззи Гиллеспи.

За годы существования Московский джазовый оркестр зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров мира и главный катализатор развития джазового искусства в России. На протяжении 20 лет музыканты регулярно представляют нашу страну на самых престижных фестивалях Европы, Азии и Америки.

Только за прошедшие пять лет Оркестр, названный знаменитым журналом «JazzTimes» «созвездием виртуозов», дал более 500 концертов в России, а также неоднократно выступал в Южной Корее, Индии, Китае, Италии, Канаде, Франции, Великобритании, Латвии, Германии и США.

Напомним, Дни Пушкинской поэзии и русской культуры проходят в Псковской области с 2 по 6 июня. С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.