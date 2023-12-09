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Трехсторонний телемост с писателем Мо Янем состоится 11 декабря

Одно из самых важных мероприятий «Мо Янь феста» - трехсторонний телемост с участием генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и автора романа «Лягушки» Мо Яня - состоится сегодня, 11 декабря, в 11:00.. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Трансляция будет доступна по ссылке. «Приглашаем присоединиться к трансляции телемоста», - отметили в театре.

Участники телемоста:

Мо Янь, китайский писатель и каллиграф, лауреат Нобелевской премии по литературе (онлайн из Гаоми);

Михаил Пиотровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан Восточного факультета СПбГУ (онлайн из Москвы);

Дмитрий Месхиев, художественный руководитель и директор Псковского академического театра драмы (онлайн из Петербурга);

Андрей Пронин, арт-директор Псковского академического театра драмы, автор инсценировки романа Мо Яня «Лягушки» (в театре).

Проект «Мо Янь фест» реализуется поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при содействии Псковского регионального отделения СТД РФ, Генерального консульства Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербургского государственного университета. Партнер проекта – комитет по культуре Псковской области. Фестиваль организует Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.