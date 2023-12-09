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В Псковском театре драмы подвели итоги «Мо Янь феста»

В Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина подошел к концу фестиваль китайской культуры «Мо Янь фест», который с 6 по 11 декабря знакомил зрителей с творчеством китайских писателей и интерпретациями их произведений в театре и кино. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина

Главной фигурой форума стал известный китайский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе, автор романа «Лягушки» Мо Янь. Литератор также принял участие в фестивале онлайн и ответил на вопросы российской публики.

Значимость события прокомментировал Алексей Родионов, литературовед-китаист, первый заместитель декана Восточного факультета СПбГУ: «Мы становимся свидетелями нового витка российско-китайского сотрудничества. Мне как китаисту удивительно уже во второй раз за год приезжать в Псков по делам, связанным с Китаем (весной – в связи с постановкой и премьерой “Лягушек”, сейчас – в связи с “Мо Янь фестом”). У меня складывается ощущение, что, хотя государственная граница между Россией и КНР проходит по реке Амур, культурная граница проходит то ли по реке Великой, то ли по реке Пскове. Наши коллеги из Псковского драматического театра в этом смысле большие молодцы и первопроходцы».

Напомним, в программу «Мо Янь феста» вошли 14 мероприятий. Зрители услышали три произведения Мо Яня в исполнении артистов театра, обсудили три киноленты по сценариям писателя, увидели эскизы театральной лаборатории, в основу которых легли пьесы современных драматургов Китая разных поколений, прослушали лекцию Алексея Родионова. В рамках деловой программы состоялся телемост «Китай – Санкт-Петербург – Псков» с участием Мо Яня, директора Государственного Эрмитажа, декана Восточного факультета СПбГУ Михаила Пиотровского, художественного руководителя Псковского театра драмы Дмитрия Месхиева и арт-директора Андрея Пронина. Завершил фестиваль показ спектакля «Лягушки», который прошел при переполненном зале. Гостями фестиваля стали театроведы, театральные критики, китаисты, руководители российских театров, зрители из Москвы и Петербурга и жители Пскова.

«С моей точки зрения, фестиваль прошел успешно как для театра, так и для зрителя. Были полные залы и на лабораторных эскизах, и на спектакле "Лягушки", и на других мероприятиях – фестиваль вызвал большой интерес, наша инициатива получила резонанс. В рамках телемоста с Мо Янем и Михаилом Пиотровским мы обсудили вопрос углубления культурных взаимоотношений и связей между Россией и Китаем, и отрадно, что инициатором этого был наш театр. Благодаря фестивалю стало абсолютно ясно, что русскому зрителю понятна и интересна китайская культура, в частности, литература, драматургия. Культурный диалог между странами – одна из основных соединяющих нитей, и установление и углубление культурных связей между Россией и Китаем чрезвычайно важны», – подвел итоги фестиваля художественный руководитель Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

В свою очередь Мо Янь во время онлайн-связи поделился своим читательским опытом, отметив, что русская литература оказала большое влияние на несколько поколений китайских писателей: «Я во многом рос на русской литературе. Мы читали Льва Толстого, Федора Достоевского, Максима Горького, Ивана Тургенева, Михаила Булгакова, Михаила Шолохова – это всё наши источники вдохновения. Однажды мне даже снился Дон, я ехал на лошади, и в своем сне я общался с Шолоховым. И также я счастлив, что могу делиться своими произведениями с российскими читателями, что у вас есть возможность читать нашу литературу. И мне особенно приятно, что спектакль "Лягушки" очень популярен у вас и был номинирован на "Золотую маску"».

Одним из главных разделов фестиваля являлась режиссерская лаборатория: зрителям и экспертам были представлены эскизы по китайским пьесам, созданные за семь дней приглашенными режиссерами: «Я люблю цветы персика» Цзоу Цзинчжи (режиссер Константин Колесник, Новосибирск), «Гроза» Цао Юя (режиссер Фамил Джавадов, Санкт-Петербург), «Лунсюйгоу» Лао Шэ (режиссер Роман Муромцев, Санкт-Петербург), «Пампушечный двор» Лю Хэна (режиссер Ленара Гадельшина, Москва).

Эксперты лаборатории, среди которых профессор СПбГАТИ, кандидат искусствоведения, театральный критик Надежда Таршис, доцент ГИТИСа, кандидат искусствоведения, специалист по восточному театру Екатерина Морозова, театровед, критик Наталья Витвицкая, кандидат филологических наук, профессор Восточного факультета СПбГУ Алексей Родионов, выделили лучшие работы. Лучшим эскизом был назван «Пампушечный двор» Ленары Гадельшиной; за лучшую роль второго плана отмечен Ислам Галиуллин (Чжоу Чун, «Гроза»); за лучшую мужскую роль – Камиль Хардин (Фэн Янь, «Я люблю цветы персика»); за лучшую женскую роль – заслуженная артистка РФ Ирина Смирнова (Лу Шипин, «Гроза»); лучшим ансамблем признан актерский состав эскиза «Лунсюйгоу» (заслуженный артист РФ Виктор Яковлев, Валентина Банакова, Георгий Болонев, Ангелина Курганская, Нина Семенова, Роман Сердюков, Ксения Чехова, Андрей Ярославлев).

Театровед Екатерина Морозова так оценила режиссерскую лабораторию «Мо Янь феста»: «Для меня, как человека, который всю свою профессиональную жизнь занимается восточным театром, а точнее театральными традициями Восточной Азии, куда входит и Китай, такие проекты являются событием огромного интереса и, конечно, счастья. Данная лаборатория по китайской современной драматургии уже не первая в российском театре, но ее особенность заключается в отношении театра к предложенному материалу. Наверное, опыт "Лягушек" (премьера по пьесе Андрея Пронина по одноименному роману Мо Яня) сыграл свою роль. Не было ощущения "экзотичности", наоборот, преодолев этот компонент, актеры, как мне показалось, присваивали, проживали все показанные истории. Отдельно хочу выделить всех четырех режиссеров, сделавших из своих эскизов мини-спектакли. Никто не старался "угадать" или "попасть" в китайское, наоборот, обдумывая, переосмысляя, иногда трансформируя все, что написали китайские драматурги, вскрывали новые смыслы и неожиданные для меня темы. Было очень интересно! Особая благодарность за этот проект Дмитрию Месхиеву и Андрею Пронину».

Проект «Мо Янь фест» реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при содействии Генерального консульства Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского государственного университета, Псковского регионального отделения Союза театральных деятелей России.