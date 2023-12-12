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Китайская дегустация

С 6 по 11 декабря в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина каждый желающий мог прийти и попробовать на вкус далекую китайскую культуру: «Мо Янь фест» объединил литературу, кино и театр.

Фотографии предоставлены пресс-службой Псковского театра драмы

По факту эта дегустация для псковского зрителя открыта ровно с того момента, как в репертуаре дрампуша появились четырехчасовые «Лягушки» по пьесе Мо Яня. Так что к экзотике нам не привыкать. Фестиваль был составлен плотно и требовал усилий не только от работников сцены, но и от зрителей. Несмотря на снег и ветер, псковичи шли и шли на бесплатные мероприятия.

Ажиотаж особого рода вызвало открытие, где можно было выпить и закусить за чужой счет. «Бамбуковая выставка» тут ушла на второй план: все съели еще до приветственных слов организаторов. Впрочем, ждать другого от людей после работы и не стоило. А вот от самого вернисажа хотелось бы впечатлений поярче, да картинок побольше. На что мне не нравятся стенды с фотографиями на улице Пушкина, на выставке я вспоминала их добрым словом. Но в театр на вернисажи не ходят, туда ходят на постановки.

Как ни банально, но театральная лаборатория оказалась самым ярким, интересным и заслуживающим внимания элементом фестиваля. Можно было бы ничего больше не делать и не показывать, кроме эскизов и «Лягушек». С последними все понятно, о них вполне заслуженно ходят легенды, думаю, не только среди псковских театралов. Для части зрителей (и для меня в том числе) эскизы «Мо Янь феста» были первым знакомством с данной театральной формой. Думаю, нам всем страшно повезло их увидеть.

Перформативный дух эскиза давал такую искру в глазах и движениях артистов, что воздух пространства становился особенным. Пять минут – и ты уже забыл, что сидишь в Псковском театре драмы, глядишь на актеров, которых из спектакля в спектакль видел годами, невольно выучивая особенности игры каждого. Больше нет ни знакомых лиц, ни знакомых приемов. Все обнулилось. Зритель рождается заново (как зритель) в художественном мире режиссера.

Как и положено, путешествия по творческим вселенным китайского фестиваля не всегда были приятными, но всегда интересными и запоминающимися. Первым показывали эскиз «Я люблю цветы персика». С артистами в нем работал режиссер из Новосибирска Константин Колесник. Не знаю, является ли он поклонником фильмов Квентина Тарантино, но даже если нет – метод осмысления азиатского культурного кода у режиссеров похож. Во всяком случае, внешне. У Колесника разве что крови поменьше, вместо нее на белый стол льется вино, и то случайно. А будь в пьесе не персиковое дерево, а вишня… впрочем, это уже другая история.

По репликам зрителей, переживших первый эскиз, впечатления от увиденного были разными. Более ровные эмоции вызвал другой показ - «Гроза», над которым работал режиссер Фамил Джавадов. Обсуждали его весь следующий день в перерывах между программными событиями, отмечая стильность постановки и ее эмоциональность.

Но главным экспериментом для зрителя, по моему мнению, стал эскиз «Лунсюйгоу» режиссера Романа Муромцева. Для расширения горизонтов восприятия типичного псковского театрала подобного рода работы должны быть минимум раз в полгода. Сорок минут смотреть, как актерский ансамбль разыгрывает в лицах первую ремарку оригинальной пьесы, - своего рода подвиг. Воображение включается даже против воли смотрящего. Ассоциации перебивают одна другую: «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», миниатюры из немого кино, южнокорейские оскароносные «Паразиты»…

После такой работы идти в тот же день на четвертый, финальный эскиз «Мо Янь феста» было трудно. Но за внутренние усилия зрителей ждала награда - искреняя постановка Ленары Гадельшиной. Вселенная схлопнулась и на время театрального действия границы между Китаем и Россией исчезли, время стало условностью, национальностей не существовало. Острая социальная и человеческая драма в эскизе «Пампушечный двор» по-библейски стала над всем происходящим. Режиссер не пытается притянуть за уши одну культуру к другой, он напоминает об общих проблемах, которые из века в век повторяются и… проходят.

На «Мо Янь фесте» десятки раз звучали слова о близости русской и китайской культуры. Псковичам за Великую китайскую стену не заглянуть, даже встав на цыпочки. Но этого и не требуется, как и понимания азиатских ценностей. Хватит и своих, хоть и с китайским оттенком, но все равно русских:

И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,

Оно - колокольчик фарфоровый в жёлтом Китае

На пагоде пёстрой… висит и приветно звенит,

В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.

(Николай Гумилёв)

Дина Дабришюте