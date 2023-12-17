Международный фестиваль медных духовых инструментов пройдет в Пскове

Международный фестиваль медных духовых инструментов - Большой брасс-концерт в Филармонии пройдет 37 января в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
Участвуют российские и китайские музыканты.
В рамках фестиваля пройдёт арт-резиденция для молодых китайских духовиков из Центральной Пекинской, Петербургской и Петрозаводской консерваторий. С концертами они выступят в Печорах, Острове и Палкино, а затем на главной псковской сцене - БКЗ Филармонии.
С ними на сцену выйдут их опытные наставники:
А 28 января китайские музыканты примут участие в исполнении Ленинградской симфонии Шостаковича в Филармонии.