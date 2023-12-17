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Международный фестиваль медных духовых инструментов пройдет в Пскове

Международный фестиваль медных духовых инструментов - Большой брасс-концерт в Филармонии пройдет 37 января в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Участвуют российские и китайские музыканты.

В рамках фестиваля пройдёт арт-резиденция для молодых китайских духовиков из Центральной Пекинской, Петербургской и Петрозаводской консерваторий. С концертами они выступят в Печорах, Острове и Палкино, а затем на главной псковской сцене - БКЗ Филармонии.

С ними на сцену выйдут их опытные наставники:

Михаил Хасин, труба (Михайловский театр)

Юрий Фокин, труба (Мариинский театр)

Дмитрий Воронцов, валторна (Мариинский театр)

Михаил Селиверстов, бас-тромбон (оркестр “LVS” (La VoceS trumentale), Нижегородский театр оперы и балета)

Николай Слепнев, туба (Мариинский театр)

А 28 января китайские музыканты примут участие в исполнении Ленинградской симфонии Шостаковича в Филармонии.