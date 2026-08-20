Псковский театр кукол откроет 64-й сезон спектаклем «Винни-Пух»

Псковский областной театр кукол открывает 64-й театральный сезон 13 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области. По традиции театр кукол готовит премьеру — спектакль «Волшебное кольцо».
Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области
Гостей ждёт следующая программа:
13 сентября, воскресенье
12:00 «Винни-Пух». Для детей от 3-х лет
19 сентября, суббота
12:00 «Волшебное кольцо». Для детей от 6-ти лет
20 сентября, воскресенье
12:00 «Любопытный слонёнок». Для детей от 3-х лет
Большие гастроли. Ивановский областной театр кукол:
22 сентября, вторник
11:00, 13:00 «Какого цвета счастье». Для детей от 6-ти лет
23 сентября, среда
11:00, 14:00 «Кукла. Блокадная история». Для детей от 6-ти лет
24 сентября, четверг
14:00, 18:30 «Кукла. Блокадная история». Для детей от 6-ти лет
25 сентября, пятница
11:00, 14:00 «Какого цвета счастье». Для детей от 6-ти лет
26 сентября, суббота
12:00, 14:00 «Какого цвета счастье». Для детей от 6-ти лет
27 сентября, воскресенье
10:00, 12:00 «Гусёнок». Для детей от 6-ти лет
Касса начнёт свою работу с 3 сентября.