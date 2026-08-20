 
Культура

Псковский театр кукол откроет 64-й сезон спектаклем «Винни-Пух»

0

Псковский областной театр кукол открывает 64-й театральный сезон 13 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области. По традиции театр кукол готовит премьеру — спектакль «Волшебное кольцо».  

Афиша: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Гостей ждёт следующая программа:

13 сентября, воскресенье

12:00 «Винни-Пух». Для детей от 3-х лет

19 сентября, суббота

12:00 «Волшебное кольцо». Для детей от 6-ти лет

20 сентября, воскресенье

12:00 «Любопытный слонёнок». Для детей от 3-х лет

Большие гастроли. Ивановский областной театр кукол:

22 сентября, вторник

11:00, 13:00 «Какого цвета счастье». Для детей от 6-ти лет

23 сентября, среда

11:00, 14:00 «Кукла. Блокадная история». Для детей от 6-ти лет

24 сентября, четверг

14:00, 18:30 «Кукла. Блокадная история». Для детей от 6-ти лет

25 сентября, пятница

11:00, 14:00 «Какого цвета счастье». Для детей от 6-ти лет

26 сентября, суббота

12:00, 14:00 «Какого цвета счастье». Для детей от 6-ти лет

27 сентября, воскресенье

10:00, 12:00 «Гусёнок». Для детей от 6-ти лет

Касса начнёт свою работу с 3 сентября. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026