Псковский музей посетили родственники путешественника Глеба Травина

Родственники знаменитого псковского путешественника Глеба Травина обратились в Псковский музей-заповедник с просьбой показать им мемориальные предметы из фондов. В минувший вторник встреча состоялась в главном здании музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Хранители музея показали семье путешественника фотографии, компас, кубки и уникальный экспонат – регистрационный журнал. В нем отмечены почтовыми штампами все пограничные населенные пункты, через которые Глеб Травин проезжал. Всего в регистраторе 256 отметок – с точными датами, круглыми печатями и подписями почтовых работников. Регистратор Глеба Травина – это своего рода его «командировочное удостоверение».
Отметим, что Глеб Травин (1902-1979) – спортсмен-велосипедист, который совершил путешествие, проехав на велосипеде вдоль границ СССР за три года, с 1928-го по 1931-й, 85 000 км, включая арктическое побережье до мыса Дежнева.
В фондах музея хранятся его велосипед, винчестер, подбитые оленьим мехом лыжи, а также кожаная сумка, охотничий нож, компас, клык моржа и бивни мамонта. В Древлехранилище Псковского музея-заповедника также хранится дневник, состоящий из более чем 30 заполненных им собственноручно тетрадей, в которых он записывал события практически каждого дня.