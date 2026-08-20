Псковский музей посетили родственники путешественника Глеба Травина

Родственники знаменитого псковского путешественника Глеба Травина обратились в Псковский музей-заповедник с просьбой показать им мемориальные предметы из фондов. В минувший вторник встреча состоялась в главном здании музея. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Моя бабушка, Кира Александровна Травина, была родной племянницей Глеба Леонтьевича, и мои дети очень хотели бы прикоснуться к семейной истории и воочию увидеть предметы, хранящиеся в запасниках музея», – отметила в обращении Алина Полянина.

Хранители музея показали семье путешественника фотографии, компас, кубки и уникальный экспонат – регистрационный журнал. В нем отмечены почтовыми штампами все пограничные населенные пункты, через которые Глеб Травин проезжал. Всего в регистраторе 256 отметок – с точными датами, круглыми печатями и подписями почтовых работников. Регистратор Глеба Травина – это своего рода его «командировочное удостоверение».

«Мы регулярно приезжаем в Псков из Москвы, чтобы вспомнить родные места и, конечно, не забываем историю. Мы пытаемся узнать, что и как было на самом деле. Например, сегодня мы впервые увидели фотографию семейного дома, о котором часто слышали от нашей бабушки. Это особенно интересно нашим детям. Мой сын Дмитрий с самого детства изучает историю Глеба Травина и посвящает ей школьные проекты», – рассказала Алина Полянина.

Отметим, что Глеб Травин (1902-1979) – спортсмен-велосипедист, который совершил путешествие, проехав на велосипеде вдоль границ СССР за три года, с 1928-го по 1931-й, 85 000 км, включая арктическое побережье до мыса Дежнева.

В фондах музея хранятся его велосипед, винчестер, подбитые оленьим мехом лыжи, а также кожаная сумка, охотничий нож, компас, клык моржа и бивни мамонта. В Древлехранилище Псковского музея-заповедника также хранится дневник, состоящий из более чем 30 заполненных им собственноручно тетрадей, в которых он записывал события практически каждого дня.