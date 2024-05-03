Сцена / Фестивали

Стало известно, когда в Пскове откроются «Западные ворота»

V международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 5 по 7 июля. Об этом на сайте форума сообщают его организаторы. По их словам, расписание фестиваля 2024 года обещает быть насыщенным: 10 тематических секций, ретроспективы, специальные сеансы, конкурсы полнометражных короткометражных фильмов, гала-премьеры, а также круглые столы, семинары, творческие встречи и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

За три дня будет представлено множество полнометражных и короткометражных фильмов, как отечественного, так и зарубежного производства. Зрители смогут посетить премьеры и показы фильмов, ставших классикой мирового кино, а также мастер-классы и встречи со звездами экрана. Фильмы конкурсной программы оценит профессиональное жюри. Однако каждый зритель сможет принять участие в всеобщем голосовании, которое определит обладателя Гран-При фестиваля, организованного правительством Псковской области. Все мероприятия «Западных ворот» бесплатные.

«Древний и прекрасный Псков много лет привлекал деятелей культуры, - отметили организаторы. - Поэтому в рамках фестиваля будет организована программа "Псков на экране", в которую по традиции войдут фильмы, снятые на Псковской земле».

Напомним, международный кинофестиваль «Западные ворота» впервые прошел в 2019 году. Его особая миссия — привлечь внимание представителей киноиндустрии к Псковской области. В разные годы участниками и гостями фестиваля были режиссеры Владимир Хотиненко, Дмитрий Астрахан, Алексей Учитель, Дмитрий Месхиев, продюсер Сергей Сельянов, актеры Светлана Немоляева, Анна Каменкова, Светлана Тома, Гоша Куценко, Семен Стругачев, Людмила Зайцева и многие другие известные деятели кинематографа.