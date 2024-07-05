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Надежда Бабкина выступит сегодня на юбилейном Дне города в Порхове

В субботу, 6 июля, народная артистка России Надежда Бабкина выступит в псковском райцентре Порхов во время праздника в честь 785-летия города, единственного в стране, основанного Александром Невским.

Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, выступление Надежды Бабкиной состоится в ходе Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России». На одну сцену с любимицей публики выйдут народный коллектив фольклорный ансамбль «Забава», народный коллектив «Хор русской песни», творческое объединение «Серпантин», шоу-группа барабанщиц «Ритм». Начало концертной программы запланировано на 18:30.

Движение фестиваля-марафона по Псковской области началось 30 июня, когда Надежда Бабкина выступила на Октябрьской площади в Пскове. Также уже прошли концерты в Великих Луках, Палкине, Гдове, Печорах, Пыталове. В ближайшие три дня народная артистка выйдет на сцену в Опочке (7 июля 17:00, военный стадион), Стругах Красных (8 июля 18:30, продуктовый рынок), Острове (9 июля 14:00, площадь Клавы Назаровой). В каждом райцентре выступление столичной гостьи состоится в сопровождении местных коллективов.

В программе Дня города Порхова, который проходит сегодня, также заявлены цветочная выставка, дегустация гороховой каши, чемпионат по футболу и турнир по пляжному волейболу, театрализованный парад семей, отдельная детская программа, ночная дискотека. Торжественное открытие праздника намечено на 11:00.