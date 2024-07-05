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Фильм о псковском герое СВО покажут во время «Разговоров о важном»

06.07.2024 14:45|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников показал своим подписчикам в соцсетях отрывок документального фильма «Нет задач невыполнимых». Лента посвящена Герою Российской Федерации, гвардии подполковнику, командиру 2-го десантно-штурмового батальона 104-го гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Александру Досягаеву. В возрасте 32-х лет он погиб на спецоперации, получив 25 мая 2022 года ранения, несовместимые с жизнью, во время прорыва у населенного пункта Василёвка.

Михаил Ведерников также распространил несколько кадров с показа ленты во время идущего сейчас в Пскове кинофестиваля «Западные ворота».

«Уже стало доброй традицией в рамках нашего кинофестиваля «Западные ворота» показывать фильмы об истории и героях нашей земли, - сказал глава региона зрителям. - Сейчас наши главные герои – участники специальной военной операции. У нас в работе еще три таких фильма. Считаю это важной работой. Их нужно показывать максимально широкому количеству зрителей и, в первую очередь, конечно, нашему подрастающему поколению, нашим школьникам».

Директор псковской гимназии №29, самой новой школы областного центра, предложила, чтобы фильм был показан во время «Разговоров о важных». Она выразила готовность сделать свою школу первым учебным заведением, где состоится такой показ, так как фильм поднимает важные темы героизма, патриотизма, семьи и становления личности.

Михаил Ведерников отметил, что фильм снят местными специалистами на средства областного бюджета. Он поблагодарил съемочную группу и пообещал отправить «Нет задач невыполнимых» в Тамбовскую область, на малую родину Александра Досягаева.

«Наши ребята, наши герои с оружием в руках защищают Отечество и будущее наших детей, - подчеркнул губернатор. - Наша задача, сделать все, чтобы приблизить нашу победу. Нет никаких сомнений, что она обязательно будет за нами».

Генеральный продюсер «Западных ворот» Эдуард Пичугин заявил, что показ документальной ленты натолкнул его на мысль учредить на фестивале отдельную номинацию для сценаристов.

Отметим, одна из новых улиц в псковском микрорайоне Борисовичи названа именем Героя России Александра Досягаева.

Теги: #спецоперация
Источник: Псковская Лента Новостей
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