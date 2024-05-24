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В Пскове определен чемпион по скоростному поеданию пельменей

Псковский рекорд чемпионата по скоростному поеданию пельменей - 1 минута 2 секунды. Такой результат показал конкурсант Михаил на гастрономическом фестивале «Моя еда» 25 мая. Об этом сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото и видео здесь и далее: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

Участники чемпионата на скорость ели 30 пельменей.

Напомним, гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит в парке Строителей. На фестивале для гостей подготовили большой пельменный фудкорт, ярмарку с крафтовыми продуктами и ремесленными изделиями, зону мастер-классов по лепке разных видов пельменей, открытую кухню с шеф-поварами и развлекательную программу для всей семьи.

Вечером зрителей на гастрономическом фестивале своим уникальным исполнением музыки шведских, норвежских и других авторов порадовал коллектив «Джаз Kos бэнд».