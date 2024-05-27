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Фестиваль «Моя еда» в Пскове посетили около шести тысяч человек

Гастрономический фестиваль «Моя еда», который прошел в парке Строителей в Пскове 25 мая, посетили около шести тысяч человек. Об этом сообщает Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Театрально-концертной дирекции Псковской области

На фестивале 25 ремесленников представили свои уникальные изделия. На мастер-классах было налеплено 4 650 пельменей, а на фудкортах было съедено 100 кг пельменей.

Семь хоров порадовали гостей своими выступлениями, но особенно выделился образцовый коллектив вокальной студии «Город детства». Старший состав этого коллектива стал победителем «Битвы хоров».

В чемпионате по поеданию пельменей на скорость победил Михаил, который съел 30 пельменей за 1 минуту 2 секунды.

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«Благодарим всех участников, гостей и организаторов за этот день, полный вкусных открытий и радостных моментов!» - добавили в ТКД.