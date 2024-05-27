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Московская певица и музыкант Варвара Визбор выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры

Московская певица и музыкант Варвара Визбор выступит на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Варвара Визбор – неоднократный участник и хедлайнер знаковых российских фестивалей, таких как Усадьба Джаз, RoofFest и других. 8 июня на главной сцене в Михайловском Варвара вместе со своим музыкальным коллективом создаст неповторимый узор из авторской песни, джаза, рока и электронной музыки.

«А также ребята обещают исполнить всеми любимые песни, написанные дедушкой и бабушкой Варвары – Юрием Визбором и Адой Якушевой», - отметили в дирекции.

Начало в 17.00