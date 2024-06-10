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Статистические итоги Дней Пушкинской поэзии—2024 подвели в «Михайловском»

Без малого 18 тысяч посетителей приняли в мемориальных усадьбах Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» за четыре дня LVIII Всероссийского Пушкинского праздника поэзии (Дней Пушкинской поэзии и русской культуры), подготовленного к 225-летию со дня рождения поэта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в информационной службе учреждения со ссылкой на заместителя директора Пушкинского Заповедника по музейной, научной и экскурсионной работе Елену Михайлову.

Кроме того, на различных событиях из юбилейной праздничной афиши побывали более 55 тысяч человек. Из них, к примеру, более трёх тысяч — 6 июня на литературно-поэтической композиции от студентов Всероссийского государственного университете кинематографии имени С.А. Герасимова при участии Сергея Безрукова и в сопровождении Губернаторского оркестра Псковской области. И более пяти тысяч — 7 июня на музыкально-литературной композиции «Евгений Онегин» в исполнении Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» при участии Константина Хабенского и Ольги Литвиновой.



Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

В музее также рассказали, что с «Музейной почты» Пушкинского Заповедника, работавшей 8 июня на Поэтической (Праздничной) поляне близ мемориальной усадьбы Ганнибалов и Пушкинских «Михайловское», по стране и за рубеж ушло 864 открытки и письма. Подавляющее большинство почтовых отправлений на этой праздничной площадке были написаны настоящими гусиными перьями, «как при Пушкине». Кроме того, ещё около тысячи писем и открытых почтовых карточек было отправлено из передвижного отделения «Почты России», работавшего рядом. В официальном сообществе музея-заповедника «Михайловское» во «ВКонтакте» гости праздника выразили благодарность почтовым сотрудникам за возможность написать весточку друзьям или родственникам, а одна подписчица даже опубликовала тут же, на празднике, написанное стихотворение о том, как её письмо с поляны в Михайловском было отправлено на Дальний Восток, в Амурскую область.

Ещё почти четыреста человек стали участниками музейных мастер-классов, которые провели на Поэтической поляне 8 июня мастерицы из Центра творческих музейных программ. Для праздника музейные педагоги, работающие по программе «Народная культура», выбрали занятия «Лубочные картинки» (ручной способ печати изображений с резных деревянных досок) и «Традиционная кукла» (изготовление игрушки-оберега).