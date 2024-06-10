Общество

Пушкинский праздник: что опубликовали псковичи в соцсетях

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры прошли в Псковской области с 6 по 9 июня. Это, очевидно, одно из главных событий в культурной жизни не только региона, но и всей страны. На выходных социальные сети заполнили фотографии и видео с поляны в Михайловском и с других площадок фестиваля. Сегодня предлагаем взглянуть, как выглядел праздник в соцсетях.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в торжественных мероприятиях в честь 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина 6 июня. Глава региона рассказал, что в Пушкинские Горы из разных уголков России приехали литераторы, поэты, деятели культуры – в их числе художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков, генеральный продюсер Псковского международного кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин и многие другие. На праздник также приехали замминистра транспорта РФ Андрей Костюк, экс-сенатор от Псковской области, а ныне врио главы Республики Алтай Андрей Турчак и митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов).

«У стен собора прошла божественная литургия и заупокойная лития на могиле поэта. Затем осмотрели обновленные объекты Свято-Успенского Святогорского монастыря. После обхода вместе с гостями заложили яблоневый сад. Пусть наши деревья приживаются на благодатной пушкиногорской земле», - написал Михаил Ведерников в соцсетях.

Глава города Борис Елкин также принял участие в торжественных мероприятиях 6 июня. В своем telegram-канале он отметил, что Пушкин остается неизменным символом русской культуры и национальной идентичности.

«Его [Пушкина] литературное наследие пронизано глубокими чувствами, философскими размышлениями и вечными ценностями, поэтому произведения гения до сих пор вдохновляют людей по всему миру», - поделился глава города.

Борис Елкин также опубликовал яркие кадры с традиционного Пушкинского шествия в Пскове.

«Шествие вновь зрелищно прошло в центре города! Под зажигательную музыку оркестра здесь можно было встретить героев из сказок Александра Сергеевича Пушкина, необычных персонажей в ярких нарядах, а также зарядиться хорошим настроением», - отметил Елкин.

Псковичи также активно постили фото и видео с праздника. Многие оставили положительные отзывы о пятничном выступлении Константина Хабенского на поляне в Михайловском.

«Евгения Онегина послушали в хорошем исполнении. Много людей было. И что-то новое в оформлении праздника: фигуры в полный рост – это плюс», - рассказала псковичка Людмила Назарой на своей странице «Вконтакте».

Многих гостей праздника восхитил «кот ученый» - ростовая кукла, которая провела со зрителями на поляне все выходные.

Гости праздника традиционно фотографировались не только на поляне, но и у легендарного пушкиногорского дуба.

Ярмарка на поляне радовала широким ассортиментом сувенирной продукции, игрушек, авторских кукол, аксессуаров, украшений и изделий народных промыслов.

При желании каждый мог найти сувенир по душе.

Отдельным поводом для восхищенных отзывов гостей праздника стали творческие площадки. Псковичи хорошо отзываются и о чтецах, и о различных музыкальных номерах.

Многие гости фестиваля ухитрились, несмотря на шумную программу, насладиться тихой природой заповедника. В сетях отдельную нишу заняли посты и фотографии умиротворенных природой пушкинских мест.

В воскресенье псковичи в соцсетях поделились фотографиями со спектакля на плотах «Пушкинские плавания», который прошел в Дендропарке Пскова. Зрители смогли окунуться в мир сказок Пушкина, увидеть их в новом современном прочтении.

Представление, судя по отзывам в соцсетях, вызвало у псковичей противоречивые чувства. Некоторые остались в восторге от новомодного подхода к классике, другие тенденций не оценили.

«Весьма оригинальный спектакль. Моцарт в небе, Медведь, Татьяна Ларина под струёй воды. Неоднозначное впечатление производит», - рассказала на своей странице «Вконтакте» псковичка Елена Леонтьева.

В этом году Дни Пушкинской поэзии и русской культуры, как всегда, собрали множество гостей и сотни положительных отзывов в социальных сетях. Каждый, кто оказался на поляне в Михайловском, постарался запечатлеть удивительные, по его мнению, события, выступления, костюмы, площадки и обязательно рассказать подписчикам про прекрасное времяпрепровождение.

Ксения Журавкова