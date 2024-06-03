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Шоу-оркестр из Петербурга выступит на Днях Пушкинской поэзии

Шоу-оркестр из Санкт-Петербурга BIT JUICE вновь станет участником Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Эти талантливые музыканты уже успели покорить сердца гостей нашего праздника, и вновь они обещают создать неповторимую атмосферу, вокруг которой будут кружиться танцующие люди. Их энергия и музыка способны прокачать абсолютно всех!» - рассказали в дирекции.

7 июня пройдет театрализованное шествие по улицам Пскова, а 8 июня зрителей ждут на поляне в селе Михайловское, чтобы посмотреть выступление шоу-оркестра из Санкт-Петербурга.