Дни Пушкинской поэзии и русской культуры продолжаются в Псковской области сегодня, 8 июня. В этом году фестиваль приурочен к 225-летию поэта Александра Пушкина.
Программа фестиваля на 8 июня
- 9:00 - 17:00 – экспозиция «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт», Научно-культурный центр Пушкинского заповедника, Пушкинские Горы, бульвар имени С. С. Гейченко, дом 1;
- 11:00 – лития на могиле А. С. Пушкина, церемония возложения цветов к могиле Александра Пушкина, Святогорский Свято-Успенский монастырь, Пушкинские Горы.
Поляна в «Михайловском», главная сцена, Пушкинские Горы:
- 11:45 – 12:15 – мультсериал Екатерины Гаврюшкиной «Пушкин и… Михайловское» с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области;
- 12:15 – 12:45 – официальное открытие Дней Пушкинской поэзии и русской культуры;
- 12:45 – 13:15 – мультсериал Екатерины Гаврюшкиной «Пушкин и… Михайловское» с Губернаторским симфоническим оркестром Псковской области;
- 13:15 – 13:30 – телемост с участниками книжного фестиваля «Красная площадь»;
- 14:30 – 16:00 – гала-концерт симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева;
- 17:00 – 18:00 – концертная программа Варвары Визбор.
Поляна в «Михайловском», литературный салон, Пушкинские Горы
- 12:00 – 12:15 – литературная лаборатория;
- 13:00 – 13:45 – поэтесса Кристина Новикова;
- 14:00 – 14:15 – литературная лаборатория;
- 15:00 – 15:45 – спектакль «Три урока русской словесности»;
- 16:00 – 16:15 – литературная лаборатория;
- 17:00 – 17:30 – барабанное шоу DRUMTIME;
- 18:00 – 18:15 – литературная лаборатория.
Поляна в «Михайловском», фольклорная сцена, Пушкинские Горы
- 11:00 – 18:00 – фольклорная программа от коллективов Псковской области;
- 13:00 – 16:00 – спектакль «Черная речка. Кукольная Дуэль» от театра «Петрушкина Слобода».
Поляна в «Михайловском», историческая сцена, Пушкинские Горы
- 11:00 – 12:00 – творческие визитки делегаций районов Псковской области;
- 12:45 – 13:00 – литературная лаборатория;
- 13:15 - 14:00 – Гоша Куценко и группа ГК;
- 14:00 – 14:15 – литературная лаборатория;
- 14:15 - 15:00 – оркестр «Пакава Ить» с программой, посвященной произведениям Пушкина;
- 15:00 - 15:45 – литературно-поэтическая композиция от студентов Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова;
- 15:45 – 16:00 – литературная лаборатория;
- 16:00 – 17:10 – концертная программа «Русские романсы. Посвящение Даргомыжскому» в исполнении Елена Морозовой и Трио ГВК;
- 17:20 – 18:00 – чтецкая программа «Моцарт и Сальери» в исполнении Антона Кукушкина.
Поляна в «Михайловском», общее пространство, Пушкинские Горы
- 10:00 – 11:00 – пушкинское шествие-парад от районов Псковской области, пешеходная дорога от деревни Бугрово до поляны в «Михайловском»;
- 11:00 – 18:00 – спектакль «Цыганы» от театра «Пух и Прах», режиссер Этель Иошпа;
- 11:00 – 18:00 – интерактивное представление «Лукоморье» от театра «Трикстер»;
- 11:00 – 18:00 – барабанное шоу DRUMTIME;
- 11:00 – 18:00 – программа от студентов школы Райкина;
- 11:00 – 18:00 – ярмарка псковских мастеров;
- 11:00 – 18:00 – арт-парк по мотивам произведений Пушкина;
- 11:00 - 19:00 – музейный городок;
- Весь день – баннерная выставка «Пушкин и... Михайловское»;
- Весь день – баннерная выставка «Всероссийские пушкинские праздники поэзии».
Пешеходная дорога от деревни Бугрово до поляны в «Михайловском»
- 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 – детский иммерсивный спектакль/квест от театральной лаборатории при участии студентов ПОКИ, режиссер А. Ловянникова.