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Концерты, спектакли и перфомансы сменяют друг друга на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры в субботу, 8 июня, привлекли на поляну в Михайловское тысячи жителей и гостей Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. В этом году фестиваль, который проходит в рамках президентского национального проекта «Культура», приурочен к 225-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Основные площадки сегодня традиционно развернулись на поляне Пушкинского Заповедника. На главной сцене утром можно было увидеть мультсериал «Пушкин и… Михайловское» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра. В середине дня гости праздника смогли услышать симфонический оркестр и солистов Мариинского театра.

На исторической сцене муниципалитеты Псковской области, которые до этого участвовали в шествии, представили свои творческие визитки. Здесь же состоялся и концерт Гоши Куценко и группы ГК. «Вчера мы выступали в Пскове в Доме офицеров. Пели десантникам и их близким. Получился большой семейный концерт. Сейчас выступаем на Днях Пушкинской поэзии и русской культуры. Я был здесь в прошлом году, и на меня это произвело сильное впечатление», — заметил российский актер театра и кино.

В литературном салоне весь день выступают российские поэты, прозаики и даже стендап-комики.

На фольклорной сцене, сменяя друг друга, выступают фольклорные ансамбли. Это фольклорный ансамбль «Уграда», заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, образцовый коллектив хореографический ансамбль «Радость», заслуженный коллектив народного творчества России театр танца «Русские узоры», народный коллектив хореографический ансамбль «Псковские кружева» и многие другие. Здесь же представлен спектакль «Черная речка. Кукольная Дуэль» от театра «Петрушкина Слобода».

В самые разные уголки России и другие страны отправятся письма и открытки с «Музейной почты» Пушкинского Заповедника. В основе открыток с сюжетами из жизни Пушкина — рисунки известного российского художника Игоря Шаймарданова из фондов музея. Все почтовые отправления гости праздника подписывают гусиными перьями, обмакивая их в чернила. А почтмейстеры одеты в форму, которую носили работники почты на пушкинское время.

Кроме того, сегодня в Михайловском проходит концерт певицы и музыканта Варвары Визбор, московского оркестра «Пакава Ить», организованы квесты и арт-прогулки. Интерактивные и зрелищные представления показывают обладатели премии «Золотая маска» — театр «Трикстер» и Этель Иошпа.

Все мероприятия Дней Пушкинской поэзии и русской культуры в этом году пользуются популярностью и привлекают внимание тысяч зрителей. Праздничная программа этого года яркая, обширная и разносторонняя. Например, около 5 тысяч зрителей посетили музыкально-литературную композицию «Евгений Онегин» в исполнении Юрия Башмета и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» при участии талантливых актеров Константина Хабенского и Ольги Литвиновой.

Завершится фестиваль в Пскове 9 июня спектаклем на плотах «Пушкинские плавания».