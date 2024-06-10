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Кинофестиваль «Западные ворота» откроется в Пскове 5 июля

V Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 5 по 7 июля. Об этом сообщается в группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

За три насыщенных дня организаторы представят около ста полнометражных и короткометражных фильмов. Гости фестиваля также смогут принять участие в работе «круглых столов» и посетить мастер-классы.

В конкурсную программу МКФ войдут шесть новых фильмов из Китая, Монголии, Киргизии, Греции, Беларуси и России. А в международную секцию «Панорама» – из Киргизии, Азербайджана, России и Якутии.

Также в программе фестиваля: 13 тематических секций, ретроспективы, специальные сеансы, конкурс короткометражных фильмов, гала-премьеры, творческие вечера и обсуждения фильмов с участием известных кинематографистов.

Псковичи смогут сами стать участниками творческих соревнований. Оценивать фильмы будет профессиональное жюри, однако обладателя Гран-при фестиваля выберут путем зрительского голосования.