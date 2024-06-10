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В международную секцию «Панорама» фестиваля «Западные ворота» войдут четыре фильма

В международную секцию «Панорама» на V Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове войдут фильмы, снятые в России, Киргизии и Азербайджане. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Будут участвовать картины «Бошетунмай» (18+, Киргизия), «Тимур» (18+, Россия), Холодный, как мрамор (18+, Азербайджан), «Махатма Хавкин» (6+, Россия).

«Бошетунмай» (18+, Киргизия). Режиссер: Амантур Ормуков. В ролях: Атай Омурбеков, Бегайым Асанакунова, Фархат Шарипов, Марлен Жапаров, Амангелди Шеркул уулу. Жанр: драма, криминальный фильм. Четыре истории с разными персонажами. Есть только одно общее в этих историях: бошетунмай.

«Тимур» (18+, Россия). Режиссер: Николай Корякин. В ролях: Альгис Данилов, Георгий Бессонов, Владислав Никаноров, Роман Дорофеев, Альберт Ноговицын, Жанна Никифорова, Дмитрий Алексеев, Василий Шумский, Дьулустаан Корнилов, Дайаана Григорьева. Жанр: драма, фантастика, комедия. Мальчик по имени Тимир теряет маму. Отдел опеки и попечительства находит родного отца мальчика и направляет его к нему в деревню, чтобы Тимир не попал в детдом и смог наладить отношения с родным ему человеком. Но с первых дней, как Тимир оказался в деревне, он ни с кем не находит общего языка — не получается наладить контакт с родным отцом, к тому же в школе начинают над ним глумиться. Но в один день он встречает таинственного незнакомца, который оказывается духом, застрявшим между двух миров.

Холодный, как мрамор (18+, Азербайджан). Режиссер: Азиф Рустамов. В ролях: Натаван Аббаслы, Эльшен Эсгеров, Гурбан Исмайлов. Жанр: драма. Спокойная размеренная жизнь не слишком удачливого художника меняется с возвращением из тюрьмы деспотичного отца.

«Махатма Хавкин» (6+, Россия). Режиссер: Галина Евтушенко. Жанр: документальный. Герой фильма - создатель вакцины против чумы и холеры Владимир Хавкин. Именно его, народовольца в прошлом, Антон Чехов назвал в 1892-м году «самым неизвестным человеком в России». Ученик Мечникова, молодой бактериолог Хавкин спас от смерти в Индии более 33-х миллионов человек. Лимфа Хавкина и сейчас успешно применяется в медицине, продолжая спасать человечество от страшных эпидемий. В фильме использованы работы великих русских художников – Михаила Врубеля, Кузьмы Петрова-Водкина, Константина Маковского и других.

V Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 5 по 7 июля.