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Ретроспектива фильмов Елены Цыплаковой войдет в программу кинофестиваля «Западные ворота»

Ретроспектива фильмов актрисы и режиссера, народной артистки России Елены Цыплаковой войдет в программу международного кинофестиваля «Западные ворота». Псковичи и гости города смогут увидеть ленты «Не болит голова у дятла», «Школьный вальс» и «Камышовый рай», сообщает сайт фестиваля.

Кадр из фильма «Школьный вальс»

Напомним, звезда фильмов «Гостья из будущего», «Д’Артаньян и три мушкетёра», «Гардемарины, вперед!» Елены Цыплакова в этом году возглавит жюри «Западных ворот». Профессионалы оценят участников конкурса полнометражных фильмов. Обладатель Гран-При по традиции будет определен по результатам зрительского голосования.

V Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет в Пскове с 5 по 7 июля.

Фото: kino-teatr.ru