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Ремесленные мастерские будут работать на фестивале «Довмонт Псковский»

Ремесленные мастерские будут работать на фестивале «Довмонт Псковский» в Пскове 13 июля. Традиционно праздник будет проходить в северной части Крома. Мероприятие состоится при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

На один день гости и участники фестиваля погрузятся в атмосферу настоящего Средневековья. Праздник начнется в 12:00 и будет продолжаться до 20:00. Для гостей фестиваля готовят мастер-классы и развлечения. Будут работать ремесленные мастерские, в военных лагерях дружин можно будет увидеть, как проходил быт жителей древнего Пскова, попробовать средневековую кухню и послушать музыку той эпохи.

Ключевым событием фестиваля станет серия зрелищных поединков воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта.

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден».