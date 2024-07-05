Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Фестивали 05.07.2024 18:373 Кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове 13.07.2024 22:180 Эпоха Довмонта и хрустальный Волк 13.07.2024 13:000 Состоялось торжественное открытие фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский» 13.07.2024 12:350 Исторический лекторий и поединки за хрустальный меч проходят на фестивале «Довмонт Псковский» 11.07.2024 13:400 Клубы исторической реконструкции «Рать» и «Усадьба» примут участие в фестивале «Довмонт Псковский» 10.07.2024 20:310 Розыгрыш билетов на фестиваль «Довмонт Псковский» проводит Псковский музей
Сцена / Фестивали

Эпоха Довмонта и хрустальный Волк

13.07.2024 22:18|ПсковКомментариев: 0

Где, а главное зачем, взять челюсть лисицы? Как нужно реагировать на слова о варке каши в шлеме? Зачем в семь утра обдирать иву на берегу Великой? И кому достался хрустальный меч Довмонта – уже третий, но единственный в своем роде? Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера – с подробностями фестиваля «Довмонт Псковский», отшумевшего сегодня в местном Кремле.

 

Масштаб и зрелища

Главный приз фестиваля – хрустальную копию меча князя Довмонта – вручили лучшему воину дня после финальной битвы. Каждый год такой меч в одном экземпляре изготавливают на заводе чистого кварцевого стекла в Гусь-Хрустальном. Настоящий меч, одна из главных реликвий Пскова, хранится в Псковском музее.

«Великий меч князя Довмонта выкован из мужества и силы, - сказала директор Псковского музея Светлана Мельникова на открытии праздника. - Псков – это город, который всегда знал свое дело, у этого города необыкновенная судьба. Он также связан с именем великой княгини Ольги, воплощением преданности, верности и любви. И то, что мы проводим праздник здесь, рядом с храмом Святой Троицы – это тоже промыслительно. Мы очень рады, что среди наших гостей много молодых людей и детей. Сегодня будет возможно соприкоснуться с историей Руси и почувствовать себя россиянином».

Плечом к плечу с ней на ристалище стоял Максим Костиков, гендиректор медиахолдинга «Гражданская пресса» и член совета регионального отделения Российского военно-исторического обществ, при поддержке которого состоялся фестиваль. Он передал приветствие участникам фестиваля от председателя отделения Александра Борисова и объяснил, почему РВИО «с большой радостью поддерживает мероприятия, которые проводит наш замечательный музей-заповедник»:

«Это важные мероприятия в жизни нашего города – города воинской славы, связанного с защитой русской земли», - и пообещал, что будет познавательно и интересно.

Масштаб и зрелища начались сразу же.

В периметр для сражений въехал сам князь Довмонт на вороном коне – Борис Колесников, руководитель клуба исторической реконструкции «Плесков-град», чье мужественное лицо украсило афишу фестиваля.

Сшиблись воины русские и Ливонского ордена. Наши, конечно, победили – на первый раз, когда для зрителей устроили театрализованную сценку. А вот дальше уже начались настоящие поединки, то тройками, то стенка на стенку, то имитирующие взятие крепости. Зрителям пояснял происходящее начальник исторического отдела Псковского музея Максим Колпаков, без комментариев которого трудно представить местный реконструкторский фестиваль.

Ратники собрались не только псковские, за мечом князя Довмонта выстроилась длинная очередь. В прошлом году он остался в Пскове у бойца Дмитрия из «Ордена», а два года назад уехал в Санкт-Петербург с Олегом из «XIII командории».

На этот раз ради главного трофея на ристалище вышли члены местных клубов «Плесков-град», «Псковский двор», «Усадьба», «Псковская вольница», тверичи из «Феникса», «Tallskög» из ленинградского Соснового Бора и петербуржцы из «XIII века». Все это под аккомпанемент «Вольного ветра» и «Алькантара».

Дедовским методом

Пока ратники делали свое ратное дело, вокруг ристалища кипела мирная жизнь. Организаторы собрали столько площадок, что приобщиться к происходящему в каждой не хватило бы и двух дней.

Вот чеканка деньги псковской.

«Смотри, - учил ребенка с молотом в руках кузнец Вячеслав Кольцов. - Вначале делается блинчик. Ноги пошире. Ещё немножко! Так, хорошо. Держи молоточек двумя руками. Сейчас самое главное. Надо попасть по чекану. Бей сильнее. Ещё!»

Весь день не спадал ажиотаж вокруг столика мастера по кольчугам. Пока какой-то мальчик пытался втиснуть современную голову в средневековых размеров шлем, хозяин вещицы наставлял: «Если кто-то говорит, что в шлемах варили кашу, плюньте в лицо этому человеку».

Мальчики плели себе браслеты из кольчужных колец, а девочки на огне поблизости делали бусины из стеклянных палочек.

Будущий политолог Маргарита из клуба «Усадьба» объясняла желающим премудрости средневековой письменности на вощенных табличках церах или на бересте. Говорит, что береста покупная, обдирать березы самостоятельно – противозаконно.

Зато Александр из «Ордена» уже в семь утра был на берегу Великой в Больших Гоголях, где срезал с ивы несколько веток. На празднике он показывал, как делать свистульки. Его технология - дедовская в прямом смысле.

«Дедушка научил, - рассказал реконструктор. – Он почти до Берлина дошел. Потомственный сапожник. А бабушка была по ткацкому делу. Дерево – это хобби мое, а так я сторож».

Ничего себе – хобби! Вокруг резные медведи, совы, личины домового и водяного, табурет на изящных ножках, целиком вырезанный из монолитного пня.

Рядом занимаются вышивкой. Например, восьмиклассница Варвара, чей рюкзак украшен значками с собственной вышивкой крестиком, на празднике освоила средневековые стежки.

Илья из Псковского музея учил желающих средневековым настольным играм со всего света. На его площадке «Трое танцующих мужчин» из Англии, скандинавские «Лисы и гуси», «Дальдоза» из Дании. Все – XIII века, когда жил князь Довмонт, младший современник Александра Невского.

С другого конца света, но из той же эпохи привезли на «Средневековую кухню» фламандские мидии в сидре с овощами.

«Еда бедняков, - объясняли стряпчие. – У жителей побережья основой рациона была рыба, а мидии, как и раки, считались грязной едой со дна, ели такую, например, портовые рабочие».

Внутри палатки «Кожевенное дело» Евгений Рудый из клуба «Чертог Раса», пока рассказывал про тонкости выделки кожи, занимался кройкой и шитьем колчана по аналогу найденного в датском Хедебю, важного города средневековой Скандинавии (привет зрителям сериала «Викинги»). В его напоясной сумочке ташке (литье на ней из латуни и бронзы – аналог того, что нашли в Гульбище под Черниговом) лежит костяная иголка. Он сам ее выстругал из челюсти лисицы. Где взял? На другом фестивале у торговца костью и шкурами попросил кусочек чего-нибудь ненужного.

«Довмонт Псковский» рассчитан на массового зрителя, поэтому таких диковинок в торговых рядах не увидеть. А что есть? Расписные пряники. Керамика, деревянные формы для печенья, текстильные сумки. Тканые пояса, кожаные кошельки. Кто хочет сделать сувенир своими руками – добро пожаловать на мастер-класс по керамике, где делают копию вислой печати Господарства Псковского.

Важной частью программы стала научная составляющая. Чуть в стороне от шума праздника – в Плоской башне, что в устье Псковы – развернулся лекторий. Там самые любознательные узнали об археологическом изучении Довмонтова города и об укреплениях города со времен княгини Ольги до Довмонта – снова вместе оказались эти два имени.

«Пап, надо»

Неподалеку от ристалища мальчишкам и девчонкам раздавали мягкие мячи и дутые шлемы с латами, показывая, как управляться с оружием.

А в периметре, между тем, сражения неумолимо близились к главной битве за хрустальный меч.

И вот кульминация праздника. Тотальный бой один на один. Сначала из девяти заявившихся бойцов осталось пятеро.

А затем и финальная двойка: Павел Иванов из «Tallskög» и боец Волк из «Ордена». Зона поражения – «футболка-шорты», то есть засчитываются только удары выше локтя, выше колен и ниже шеи. Бить в затылок и пах запрещается. Судьи – «бояре», старейшие реконструкторы Пскова под руководством главного маршала Игоря Бухарова. Бились 3 минуты или до 10 очков, что наберется раньше.

Средневековый поединок довольно короток. Даже если нанести нужно целых десять ударов (а во времена Довмонта разок достанет соперник мечом – конец наступит не только бою). Для выявления победителя потребовалась только 1 минута и 22 секунды.

«Правильно, меч Довмонта должен оставаться в Пскове», - с облегчением сказала Светлана Мельникова после награждения победителя.

Им стал псковский Волк – Дмитрий Куропаткин. Стал уже во второй раз подряд, прошлогодний трофей тоже хранится у него.

Выйдя из ристалища, он не сразу смог пообщаться со СМИ. Сначала – звонок шестилетней дочери с хорошими новостями. Это она зарядила отца на победу.

«Утром встал и подумал, что в этом году, наверно, надо уступить дорогу молодым парням, - рассказал Волк Псковской Ленте Новостей. - Но потом позвонил дочке. Она отдыхает у бабушки в деревне. И говорит: "Пап, давай, одно золото есть, надо забрать второе ". Сказал: "Хорошо. Победим в этом году опять"».

Волк – позывной со времен, когда Дмитрий увлекался диггер-сталкерством, изучал заброшки. Но это было временно, а вот реконструкторские бои в его жизни уже 14 лет, с тех пор, как школьником встретил в секции по фехтованию руководителя «Ордена» Игоря Бухарова. Теперь он сам детский тренер и надеется уже на победы воспитанников. Планирует в следующем году отвезти своих в Питер на большой турнир «Рекон».

Были и еще призы. За копейный бой награду взял Евгений Рудый – вот тебе и кожевенник, когда только успел. За битву тройками приз увезли новгородцы из «Рати».

Хороший вышел фестиваль. Душевный и домашний. С погодой повезло. Как повезло псковичам и в том, что ради качественного погружения в эпоху главного нашего князя достаточно было только шагнуть за кремлевские ворота – об остальном Псковский музей уже позаботился.

Юлия Магера

Фото Александра Елисеева

Теги: #Довмонт #история
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
13.07.2024, 22:180 Эпоха Довмонта и хрустальный Волк 13.07.2024, 13:000 Состоялось торжественное открытие фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский» 13.07.2024, 12:350 Исторический лекторий и поединки за хрустальный меч проходят на фестивале «Довмонт Псковский» 12.07.2024, 19:100 Дмитрий Месхиев: Никита Кобелев очень хороший режиссер из нового поколения
12.07.2024, 17:561 Режиссер псковского спектакля «Лягушки» стал худруком Александринского театра 11.07.2024, 13:400 Клубы исторической реконструкции «Рать» и «Усадьба» примут участие в фестивале «Довмонт Псковский» 10.07.2024, 20:310 Розыгрыш билетов на фестиваль «Довмонт Псковский» проводит Псковский музей 10.07.2024, 17:320 Территорию Псковского кремля обработают от клещей
10.07.2024, 15:300 Фестиваль «Музыка на воде» в пятый раз состоится в Пскове 07.07.2024, 21:400 Ансамбль ранней музыки из Москвы выступит на фестивале «Довмонт Псковский» 07.07.2024, 18:071 Фильм «Она танцует» получил главный приз фестиваля «Западные ворота» 07.07.2024, 17:440 Церемония закрытия фестиваля «Западные ворота» проходит в Пскове
07.07.2024, 14:000 Второй день фестиваля «Западные ворота» проходит в Пскове 06.07.2024, 20:430 Иван Болотников: Кино дает возможность прожить сотни жизней 06.07.2024, 17:360 Появились первые кадры с концерта Дмитрия Певцова в Пскове 06.07.2024, 14:450 Фильм о псковском герое СВО покажут во время «Разговоров о важном»
06.07.2024, 12:230 Концерт Дмитрия Певцова в Пскове пройдет с аншлагом 06.07.2024, 10:310 Опубликована программа второго дня кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 06.07.2024, 09:280 Надежда Бабкина выступит сегодня на юбилейном Дне города в Порхове 05.07.2024, 20:510 Фольклорный фестиваль «Знак русского» пройдет в Усвятском районе 13 июля
05.07.2024, 20:300 «Беседка»: Эдуард Пичугин о кинофестивале «Западные ворота». ВИДЕО 05.07.2024, 19:400 Порядка 400 фильмов отсмотрели организаторы «Западных ворот» при подготовке к фестивалю 05.07.2024, 19:230 Группа «Вольный ветер» выступит на фестивале «Довмонт Псковский» 05.07.2024, 18:373 Кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове
05.07.2024, 18:260 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о кинофестивале «Западные ворота» 05.07.2024, 18:060 Выставка создателя «Митьки» открылась в Пскове 05.07.2024, 17:090 Спектакль «Лягушки» приглашен на XV Международный театральный фестиваль «Александринский» 05.07.2024, 12:210 Кинофестиваль «Западные ворота» откроется в Пскове 5 июля
05.07.2024, 11:390 Более 55 тысяч зрителей посетили спектакли Псковского театра драмы в уходящем сезоне 03.07.2024, 14:460 Гастроли Русского драматического театра Удмуртии пройдут в Пскове в октябре 03.07.2024, 12:310 Фестивалю «Довмонт Псковский» будет посвящен брифинг в пресс-центре ПЛН 02.07.2024, 17:350 «Кузница»: Фестивалей много не бывает? ВИДЕО
02.07.2024, 17:051 Дмитрий Певцов и его оркестр исполнят музыкальные шедевры советского кино в Псковской филармонии 02.07.2024, 15:300 Фестивали реконструкции любой эпохи очень плохо поддерживаются на федеральном уровне - Ольга Тимофеева 02.07.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Фестивалей много не бывает? 01.07.2024, 21:490 Как получить пригласительные билеты на торжественное открытие кинофестиваля «Западные ворота»
01.07.2024, 18:200 Dizzy Dutch Duck сыграет концептуальный джаз в Пскове 30.06.2024, 10:240 Заключительный день фестиваля «Виноград» пройдет в Пскове 28.06.2024, 17:300 Встреча с актером Юрием Кузнецовым пройдет в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 28.06.2024, 16:530 Псковский театр драмы опубликовал афишу спектаклей 119-го сезона
28.06.2024, 16:000 Опубликована программа фестиваля «Довмонт Псковский» 28.06.2024, 15:270 Бесплатное обучающее занятие для детей по спортивному мечу проведут на фестивале «Хельга» в Выбутах 28.06.2024, 11:360 Концерт Дмитрия Певцова пройдет в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 27.06.2024, 17:550 Выставка графики «митька» Виктора Тихомирова пройдет в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове
27.06.2024, 15:290 Более 60 тысяч человек уже посетили фестиваль «Виноград» в Пскове 26.06.2024, 17:290 Всероссийский фестиваль под художественным руководством Надежды Бабкиной пройдет в Псковской области 26.06.2024, 16:580 «Дневной дозор»: фестивальный марафон — за и против 26.06.2024, 11:590 Прощальный показ спектакля «Отелло» в Псковском театре драмы состоится 26 июня
25.06.2024, 09:300 Всего месяц остается до «Лавандовой ночи» на террасе псковского отеля «Покровский» 24.06.2024, 19:180 Лауреатов премии «Золотая маска» готовятся объявить в Москве 23.06.2024, 18:430 Изготовить кольчугу сможет каждый желающий на фестивале «Довмонт Псковский» 23.06.2024, 09:200 Костюмированное шествие и выступления комиков ждут гостей фестиваля «Виноград» в Пскове
22.06.2024, 09:200 Мастер-классы и живые выступления ждут гостей эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове 21.06.2024, 20:170 Сотни псковичей и гостей города пришли на эногастрономическую ярмарку «Виноград» 21.06.2024, 19:470 Второй фестиваль «Сидроград» стартовал в Пскове 21.06.2024, 17:030 Эногастрономическая ярмарка «Виноград» открылась в Пскове
21.06.2024, 13:310 Стать волонтёром эногастрономического фестиваля «Виноград» предлагают псковичам 21.06.2024, 13:080 Псковский театр драмы закроет сезон 5 июля 21.06.2024, 09:000 Эногастрономическая ярмарка «Виноград» откроется сегодня в Пскове 20.06.2024, 21:340 Концерт «Галерея-Джаз» проходит в Пскове
20.06.2024, 17:590 Почти 100 фильмов покажут на фестивале «Западные ворота» в Пскове 20.06.2024, 17:460 Два иностранных продюсера войдут в состав жюри кинофестиваля «Западные ворота» 20.06.2024, 17:110 Отчеканить монету сможет каждый желающий на фестивале «Довмонт Псковский» 20.06.2024, 15:350 Мастер-класс по раскрашиванию барана ждет гостей псковской ярмарки «Виноград»
19.06.2024, 22:510 Площадку для эногастрономической ярмарки «Виноград» готовят в Пскове 19.06.2024, 15:300 Репертуар псковского симфонического оркестра хотят пополнить музыкой из «Гарри Поттера» 18.06.2024, 20:010 Областной гусельный фестиваль «Граинская сторона» пройдет 18 августа 18.06.2024, 17:540 Обширная детская программа ждет гостей фестиваля «Довмонт Псковский»
17.06.2024, 16:050 Команда Псковского театра драмы примет участие в церемонии награждения театральной премии «Золотая маска» 17.06.2024, 15:450 Клуб исторической реконструкции «Орден» станет партнером фестиваля «Довмонт Псковский» 17.06.2024, 15:160 У псковичей осталась неделя, чтобы подать заявку на конкурс видеоработ «КиноСТАРТ» 17.06.2024, 13:570 О быте жителей древнего города узнают гости фестиваля «Довмонт Псковский»
17.06.2024, 13:040 Третий фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдет в Псковской области 17.06.2024, 11:200 Опубликована программа эногастрономической ярмарки «Виноград» в Пскове 16.06.2024, 19:480 Омский русский народный хор выступает на сцене в псковском Кремле 15.06.2024, 09:000 Ремесленные мастерские будут работать на фестивале «Довмонт Псковский»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru