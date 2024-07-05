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Эпоха Довмонта и хрустальный Волк

Где, а главное зачем, взять челюсть лисицы? Как нужно реагировать на слова о варке каши в шлеме? Зачем в семь утра обдирать иву на берегу Великой? И кому достался хрустальный меч Довмонта – уже третий, но единственный в своем роде? Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера – с подробностями фестиваля «Довмонт Псковский», отшумевшего сегодня в местном Кремле.

Масштаб и зрелища

Главный приз фестиваля – хрустальную копию меча князя Довмонта – вручили лучшему воину дня после финальной битвы. Каждый год такой меч в одном экземпляре изготавливают на заводе чистого кварцевого стекла в Гусь-Хрустальном. Настоящий меч, одна из главных реликвий Пскова, хранится в Псковском музее.

«Великий меч князя Довмонта выкован из мужества и силы, - сказала директор Псковского музея Светлана Мельникова на открытии праздника. - Псков – это город, который всегда знал свое дело, у этого города необыкновенная судьба. Он также связан с именем великой княгини Ольги, воплощением преданности, верности и любви. И то, что мы проводим праздник здесь, рядом с храмом Святой Троицы – это тоже промыслительно. Мы очень рады, что среди наших гостей много молодых людей и детей. Сегодня будет возможно соприкоснуться с историей Руси и почувствовать себя россиянином».

Плечом к плечу с ней на ристалище стоял Максим Костиков, гендиректор медиахолдинга «Гражданская пресса» и член совета регионального отделения Российского военно-исторического обществ, при поддержке которого состоялся фестиваль. Он передал приветствие участникам фестиваля от председателя отделения Александра Борисова и объяснил, почему РВИО «с большой радостью поддерживает мероприятия, которые проводит наш замечательный музей-заповедник»:

«Это важные мероприятия в жизни нашего города – города воинской славы, связанного с защитой русской земли», - и пообещал, что будет познавательно и интересно.

Масштаб и зрелища начались сразу же.

В периметр для сражений въехал сам князь Довмонт на вороном коне – Борис Колесников, руководитель клуба исторической реконструкции «Плесков-град», чье мужественное лицо украсило афишу фестиваля.

Сшиблись воины русские и Ливонского ордена. Наши, конечно, победили – на первый раз, когда для зрителей устроили театрализованную сценку. А вот дальше уже начались настоящие поединки, то тройками, то стенка на стенку, то имитирующие взятие крепости. Зрителям пояснял происходящее начальник исторического отдела Псковского музея Максим Колпаков, без комментариев которого трудно представить местный реконструкторский фестиваль.

Ратники собрались не только псковские, за мечом князя Довмонта выстроилась длинная очередь. В прошлом году он остался в Пскове у бойца Дмитрия из «Ордена», а два года назад уехал в Санкт-Петербург с Олегом из «XIII командории».

На этот раз ради главного трофея на ристалище вышли члены местных клубов «Плесков-град», «Псковский двор», «Усадьба», «Псковская вольница», тверичи из «Феникса», «Tallskög» из ленинградского Соснового Бора и петербуржцы из «XIII века». Все это под аккомпанемент «Вольного ветра» и «Алькантара».

Дедовским методом

Пока ратники делали свое ратное дело, вокруг ристалища кипела мирная жизнь. Организаторы собрали столько площадок, что приобщиться к происходящему в каждой не хватило бы и двух дней.

Вот чеканка деньги псковской.

«Смотри, - учил ребенка с молотом в руках кузнец Вячеслав Кольцов. - Вначале делается блинчик. Ноги пошире. Ещё немножко! Так, хорошо. Держи молоточек двумя руками. Сейчас самое главное. Надо попасть по чекану. Бей сильнее. Ещё!»

Весь день не спадал ажиотаж вокруг столика мастера по кольчугам. Пока какой-то мальчик пытался втиснуть современную голову в средневековых размеров шлем, хозяин вещицы наставлял: «Если кто-то говорит, что в шлемах варили кашу, плюньте в лицо этому человеку».

Мальчики плели себе браслеты из кольчужных колец, а девочки на огне поблизости делали бусины из стеклянных палочек.

Будущий политолог Маргарита из клуба «Усадьба» объясняла желающим премудрости средневековой письменности на вощенных табличках церах или на бересте. Говорит, что береста покупная, обдирать березы самостоятельно – противозаконно.

Зато Александр из «Ордена» уже в семь утра был на берегу Великой в Больших Гоголях, где срезал с ивы несколько веток. На празднике он показывал, как делать свистульки. Его технология - дедовская в прямом смысле.

«Дедушка научил, - рассказал реконструктор. – Он почти до Берлина дошел. Потомственный сапожник. А бабушка была по ткацкому делу. Дерево – это хобби мое, а так я сторож».

Ничего себе – хобби! Вокруг резные медведи, совы, личины домового и водяного, табурет на изящных ножках, целиком вырезанный из монолитного пня.

Рядом занимаются вышивкой. Например, восьмиклассница Варвара, чей рюкзак украшен значками с собственной вышивкой крестиком, на празднике освоила средневековые стежки.

Илья из Псковского музея учил желающих средневековым настольным играм со всего света. На его площадке «Трое танцующих мужчин» из Англии, скандинавские «Лисы и гуси», «Дальдоза» из Дании. Все – XIII века, когда жил князь Довмонт, младший современник Александра Невского.

С другого конца света, но из той же эпохи привезли на «Средневековую кухню» фламандские мидии в сидре с овощами.

«Еда бедняков, - объясняли стряпчие. – У жителей побережья основой рациона была рыба, а мидии, как и раки, считались грязной едой со дна, ели такую, например, портовые рабочие».

Внутри палатки «Кожевенное дело» Евгений Рудый из клуба «Чертог Раса», пока рассказывал про тонкости выделки кожи, занимался кройкой и шитьем колчана по аналогу найденного в датском Хедебю, важного города средневековой Скандинавии (привет зрителям сериала «Викинги»). В его напоясной сумочке ташке (литье на ней из латуни и бронзы – аналог того, что нашли в Гульбище под Черниговом) лежит костяная иголка. Он сам ее выстругал из челюсти лисицы. Где взял? На другом фестивале у торговца костью и шкурами попросил кусочек чего-нибудь ненужного.

«Довмонт Псковский» рассчитан на массового зрителя, поэтому таких диковинок в торговых рядах не увидеть. А что есть? Расписные пряники. Керамика, деревянные формы для печенья, текстильные сумки. Тканые пояса, кожаные кошельки. Кто хочет сделать сувенир своими руками – добро пожаловать на мастер-класс по керамике, где делают копию вислой печати Господарства Псковского.

Важной частью программы стала научная составляющая. Чуть в стороне от шума праздника – в Плоской башне, что в устье Псковы – развернулся лекторий. Там самые любознательные узнали об археологическом изучении Довмонтова города и об укреплениях города со времен княгини Ольги до Довмонта – снова вместе оказались эти два имени.

«Пап, надо»

Неподалеку от ристалища мальчишкам и девчонкам раздавали мягкие мячи и дутые шлемы с латами, показывая, как управляться с оружием.

А в периметре, между тем, сражения неумолимо близились к главной битве за хрустальный меч.

И вот кульминация праздника. Тотальный бой один на один. Сначала из девяти заявившихся бойцов осталось пятеро.

А затем и финальная двойка: Павел Иванов из «Tallskög» и боец Волк из «Ордена». Зона поражения – «футболка-шорты», то есть засчитываются только удары выше локтя, выше колен и ниже шеи. Бить в затылок и пах запрещается. Судьи – «бояре», старейшие реконструкторы Пскова под руководством главного маршала Игоря Бухарова. Бились 3 минуты или до 10 очков, что наберется раньше.

Средневековый поединок довольно короток. Даже если нанести нужно целых десять ударов (а во времена Довмонта разок достанет соперник мечом – конец наступит не только бою). Для выявления победителя потребовалась только 1 минута и 22 секунды.

«Правильно, меч Довмонта должен оставаться в Пскове», - с облегчением сказала Светлана Мельникова после награждения победителя.

Им стал псковский Волк – Дмитрий Куропаткин. Стал уже во второй раз подряд, прошлогодний трофей тоже хранится у него.

Выйдя из ристалища, он не сразу смог пообщаться со СМИ. Сначала – звонок шестилетней дочери с хорошими новостями. Это она зарядила отца на победу.

«Утром встал и подумал, что в этом году, наверно, надо уступить дорогу молодым парням, - рассказал Волк Псковской Ленте Новостей. - Но потом позвонил дочке. Она отдыхает у бабушки в деревне. И говорит: "Пап, давай, одно золото есть, надо забрать второе ". Сказал: "Хорошо. Победим в этом году опять"».

Волк – позывной со времен, когда Дмитрий увлекался диггер-сталкерством, изучал заброшки. Но это было временно, а вот реконструкторские бои в его жизни уже 14 лет, с тех пор, как школьником встретил в секции по фехтованию руководителя «Ордена» Игоря Бухарова. Теперь он сам детский тренер и надеется уже на победы воспитанников. Планирует в следующем году отвезти своих в Питер на большой турнир «Рекон».

Были и еще призы. За копейный бой награду взял Евгений Рудый – вот тебе и кожевенник, когда только успел. За битву тройками приз увезли новгородцы из «Рати».

Хороший вышел фестиваль. Душевный и домашний. С погодой повезло. Как повезло псковичам и в том, что ради качественного погружения в эпоху главного нашего князя достаточно было только шагнуть за кремлевские ворота – об остальном Псковский музей уже позаботился.

Юлия Магера

Фото Александра Елисеева