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Культура

Фестиваль «Довмонт Псковский» 2024 принял рекордное количество гостей

15.07.2024 12:28|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский», который традиционно проходил в северной части Крома, отгремел 13 июля в Псковском кремле. На один день гости и участники праздника погрузились в атмосферу настоящего Средневековья. В этом году фестиваль принял рекордное количество гостей – за весь день на празднике побывали почти 3000 псковичей и гостей города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии предоставили в пресс-службе Псковского музея-заповедника

Организаторами фестиваля выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и Клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. На торжественном открытии присутствовали генеральный директор Псковского музея-заповедника, член Совета по культуре при президенте РФ Светлана Мельникова, член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Максим Костиков, а также представители Псковского городского молодежного центра и других партнеров.

«Трудно было представить три года назад, что наш праздник получит такое великолепное и масштабное воплощение. И сегодня, наблюдая все это волшебство вокруг, могу сказать, что я абсолютно счастлива. Все это стало возможным благодаря нашим преданным друзьям, зрителям и, конечно, партнерам. И то, что мы проводим этот праздник около храма Святой Троицы – тоже промыслительно. Ведь город Псков связан с именем княгини Ольги и именно в Псковском кремле хранится меч князя Довмонта. Это место соткано из любви и долга. И сегодня мы можем отдать дань памяти нашим великим предкам, особенно тесно соприкоснуться с историей России и почувствовать себя россиянином в полном смысле этого слова», – отметила Светлана Мельникова.

В этом году праздник проходил уже в 11-й раз. Действо началось в полдень и продолжалось до самого вечера. Гости фестиваля смогли посетить множество различных площадок с мастер-классами на любой вкус, увидеть зрелищные и захватывающие бои реконструкторов, выступления музыкальных коллективов, посетить исторический лекторий и даже принять участие в лучном турнире. В течение всего праздника на территории Крома располагались военные лагеря дружин, где можно было узнать и увидеть, как проходил быт жителей древнего Пскова и попробовать средневековую кухню.

География фестиваля была особенно широкой. Приехали клубы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Великого Новгорода и, конечно же, Пскова. Впервые в этом году клуб из Пскова «Орден» стал одним из официальных партнеров и организаторов фестиваля. Клуб был основан в 2007 году, а его руководителем является Игорь Бухаров. Клуб занимается исторической реконструкцией и фехтованием на различном средневековом оружии. Основное направление – реконструкция русской дружинной культуры XIII–XIV веков, Золотая Орда и Западная Европа XIII века.

Вот уже несколько лет подряд лицом фестиваля является бессменный руководитель клуба «Плесков град» Борис Колесников. Он в образе князя Довмонта на своем боевом коне приветствовал гостей фестиваля. Клуб занимается реконструкцией Руси XIII века. Он является одним из организаторов фестиваля «Ледовое побоище» в Самолве. Члены Клуба – постоянные участники различных городских и областных мероприятий, не раз принимали участие в съемках научно-познавательных фильмов и передач. В 2023 году Клуб признан лучшим Клубом фестиваля «Поле Куликово».

Помимо этих псковских клубов атмосферу и повседневную жизнь Руси XIII века воссоздавали клубы «Усадьба», «Псковская вольница» и «Псковский двор». Гостями же фестиваля из других регионов стали клубы «XIII век», «Tallskög» и клуб «Рать». Все они постоянные участники фестивалей исторической реконструкции России и ближнего зарубежья.

Потрясающей аутентичной музыкой гостей радовала фолк-группа «Вольный ветер». Коллектив представил публике свои яркие авторские композиции, уникальные аранжировки русских народных песен, а также скандинавский и кельтский фольклор. Благодаря музыкантам на фестивале гармонично переплелись легендарный дух далекого прошлого и современный темп жизни.

За исторические танцы на «Довмонте Псковском» отвечала студия танца «Гельвеция» из Великого Новгорода, которая помогла гостям погрузиться в веселую и заводную атмосферу танцевального Средневековья.

В этом году детская программа была представлена на фестивале особенно широко. У юных гостей праздника была возможность не только получить новые знания и умения на различных мастер-классах Музейной мастерской, а также поупражняться в меткости и ловкости на площадке с уличными играми, но и принять участие в турнире по спортивному мечу и детском «конном» турнире. Однако наибольшую популярность среди юных гостей снискала крепость из сена, «ожесточенные» штурмы и обороны которой продолжались в течение всего дня.

 

Ключевым же событием фестиваля стала серия зрелищных и увлекательных поединков воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта. Победителем этого года стал боец Дмитрий Куропаткин из псковского клуба «Орден», который мужественно сражался и безоговорочно доказал свое право на обладание заветным артефактом. Отметим, что это уже не первый хрустальный меч в коллекции Дмитрия – в прошлом году он также одержал победу над всеми противниками и заполучил приз. Светлана Мельникова, награждая героя вновь, отметила, что Бог любит троицу, тем самым намекнув, что будет особенно промыслительно, если Дмитрий сможет подтвердить свой титул в будущем году, став первым в истории трехкратным победителем фестиваля.

«Мы всегда с большой радостью поддерживаем мероприятия, которые проводит Псковский музей-заповедник. Это важные события в жизни нашего города, города воинской славы, города-защитника русской земли. Было интересно и познавательно, приехали коллективы из разных городов России. Уверен, праздник очень понравился нашим зрителям», – отметил член совета регионального отделения РВИО Максим Костиков.

Завершился фестиваль концертом ансамбля ранней музыки «Алькантар», который подарил гостям невероятное звучание аутентичной средневековой музыки в свете лучей закатного солнца. В своем творчестве коллектив использует воссозданные на основе изображений и оригиналов музыкальные инструменты. Гости фестиваля смогли насладиться звучанием колесной лиры, болгарского барабана тъпана, свирели, жалейки и других аутентичных инструментов, а потрясающий вокал солистки стал ярким и завершающим аккордом всего фестиваля в Псковском кремле.

Источник: Псковская Лента Новостей
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