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Более 60 тысяч человек уже посетили фестиваль «Виноград» в Пскове

63 тысяч человек уже посетили эногастрономический фестиваль «Виноград» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Напомним, ярмарка проходит с 21 по 30 июня. На фестивале можно продегустировать российские напитки, сыры, принять участие в дегустациях и мастер-классах, послушать лекции и живую музыку. Представлены более 40 брендов Кубани, Кавказа, Крыма и Дона. Ярмарка вновь проходит в Финском парке.

Ознакомиться с программой на каждый день и зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.

Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале представлены в том числе и безалкогольные напитки.