Костюмированное шествие и выступления комиков ждут гостей фестиваля «Виноград» в Пскове

Третий день эногастрономической ярмарки «Виноград» стартовал в Пскове сегодня, 23 июня. Гостей фестиваля ждут мастер-классы, дегустации и выступления творческих коллективов.
Мероприятия пройдут на нескольких площадках, организованных в Финском парке.
Программа на 23 июня
Лекторий «Винология» | зарегистрироваться
- 11:00-11:40 - Лекция-дегустация «Автохтонные и редкие сорта советской селекции Собер Баш»;
- 12:00-12:45 - Творческая дегустация с Ириной Морозовой;
- 13:00-13:45 - Мастер-класс «Винный этикет»;
- 14:30-15:30 - Слепая дегустация «Какой ты рислинг?»;
- 16:30-17:30 - Мастер-класс «Вина Массандры»;
- 18:00-19:00 - Слепая дегустация «Король красных вин - каберне совиньон»;
- 19:00-20:30 - Интерактивная игра «Винное казино» (вина винодельни «Табия»).
Крым | Музыка
- 18:30-20:00 - Jazz Festival, квартет Армана Сидоркина;
- 20:30-21:30 - Кавер группа «Drum & Jazz» и Лиза Матрёшка.
Дон | Кино
- 11:00-13:00 - Йога с живыми инструментами;
- 13:00-15:00 - Чтение произведений мировой литературы артистами Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина;
- 15:00-18:00 - Историческая реконструкция походной кухни казаков «Казачий стан» (угощение для зрителей);
- 18:00-20:00 - Историческая постановка владения казацким оружием от клуба «Рысь» (мастер-классы для зрителей);
- 20:00-22:00 - Дискотека на Дону «Хиты 2000-х».
Кавказ | Живопись
- 12:00-13:00 - Мастер-класс «Разукрась фигурку барашка»;
- 13:00-14:00 - Мастер-класс «Ваза из бутылки»;
- 15:00-16:00 - Мастер-класс «Изготовление глиняных изделий на гончарных кругах»;
- 16:00-17:00 - Выступление выступление трио Вардана Арутюняна.
Кубань | Театр
- 14:00-15:15 - Костюмированное шествие по территории ярмарки от Театра Vokrug и Мимо-Крокодил, г. Санкт-Петербург и миниатюра с вовлечением зрителей на сцене;
- 17:30-18:00 - Интерактивный мастер-класс по танцевальной импровизации;
- 18:30-19:00 - Выступление комиков из Stand Up Pskov X ФЭКТС: Иван Исаков, Лео Поутонен, Александр Литвиненко, Андрей Елисеев.
Детская зона
- 11:00-19:00 - Научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;
- 11:00-19:00 - Деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;
- 11:00-19:00 - Постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);
- 11:00-19:00 - Творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);
- 11:00-19:00 - Игровая зона VR;
- 11:00-12:00 - Спектакль «Как лисы с курами подружились», 7+;
- 14:00-15:00 - Спектакль «Два медведя», 7+;
- 17:00-18:00 - Спектакль «Звездочка в лесу», 7+;
- 18:00-19:00 - Выступление кинологов с дрессированными собаками.
Напомним, ярмарка будет проходить с 21 по 30 июня.
Ознакомиться с программой на каждый день и зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.
Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На фестивале будут представлены в том числе и безалкогольные напитки.