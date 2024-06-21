Сцена / Фестивали

Костюмированное шествие и выступления комиков ждут гостей фестиваля «Виноград» в Пскове

Третий день эногастрономической ярмарки «Виноград» стартовал в Пскове сегодня, 23 июня. Гостей фестиваля ждут мастер-классы, дегустации и выступления творческих коллективов.

Мероприятия пройдут на нескольких площадках, организованных в Финском парке.

Программа на 23 июня

Лекторий «Винология» | зарегистрироваться

11:00-11:40 - Лекция-дегустация «Автохтонные и редкие сорта советской селекции Собер Баш»;

12:00-12:45 - Творческая дегустация с Ириной Морозовой;

13:00-13:45 - Мастер-класс «Винный этикет»;

14:30-15:30 - Слепая дегустация «Какой ты рислинг?»;

16:30-17:30 - Мастер-класс «Вина Массандры»;

18:00-19:00 - Слепая дегустация «Король красных вин - каберне совиньон»;

19:00-20:30 - Интерактивная игра «Винное казино» (вина винодельни «Табия»).

Крым | Музыка

18:30-20:00 - Jazz Festival, квартет Армана Сидоркина;

20:30-21:30 - Кавер группа «Drum & Jazz» и Лиза Матрёшка.

Дон | Кино

11:00-13:00 - Йога с живыми инструментами;

13:00-15:00 - Чтение произведений мировой литературы артистами Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина;

15:00-18:00 - Историческая реконструкция походной кухни казаков «Казачий стан» (угощение для зрителей);

18:00-20:00 - Историческая постановка владения казацким оружием от клуба «Рысь» (мастер-классы для зрителей);

20:00-22:00 - Дискотека на Дону «Хиты 2000-х».

Кавказ | Живопись

12:00-13:00 - Мастер-класс «Разукрась фигурку барашка»;

13:00-14:00 - Мастер-класс «Ваза из бутылки»;

15:00-16:00 - Мастер-класс «Изготовление глиняных изделий на гончарных кругах»;

16:00-17:00 - Выступление выступление трио Вардана Арутюняна.

Кубань | Театр

14:00-15:15 - Костюмированное шествие по территории ярмарки от Театра Vokrug и Мимо-Крокодил, г. Санкт-Петербург и миниатюра с вовлечением зрителей на сцене;

17:30-18:00 - Интерактивный мастер-класс по танцевальной импровизации;

18:30-19:00 - Выступление комиков из Stand Up Pskov X ФЭКТС: Иван Исаков, Лео Поутонен, Александр Литвиненко, Андрей Елисеев.

Детская зона

11:00-19:00 - Научные мастер-классы от проекта «Эмпирика», 7+;

11:00-19:00 - Деревянные игры и головоломки для всей семьи «Вудпарк» на открытом воздухе;

11:00-19:00 - Постоянные площадки для досуга детей «Творческий стол» (2+) и «Развигрушки» (2+);

11:00-19:00 - Творческие мастер-классы (3+) и научные шоу (7+);

11:00-19:00 - Игровая зона VR;

11:00-12:00 - Спектакль «Как лисы с курами подружились», 7+;

14:00-15:00 - Спектакль «Два медведя», 7+;

17:00-18:00 - Спектакль «Звездочка в лесу», 7+;

18:00-19:00 - Выступление кинологов с дрессированными собаками.

Напомним, ярмарка будет проходить с 21 по 30 июня.

Ознакомиться с программой на каждый день и зарегистрироваться на мероприятия можно по ссылке.