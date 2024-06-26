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Выставка графики «митька» Виктора Тихомирова пройдет в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Выставка графики Виктора Тихомирова пройдет в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове с 5 по 7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Виктор Тихомиров — российский художник, живописец, иллюстратор, писатель, сценарист и кинорежиссёр.

Принадлежит к известному неформальному объединению художников Санкт-Петербурга «Митьки». После службы в погранвойсках поступил в 1977 году в ЛВХПУ имени Мухиной, где учился вместе с Николаем Полисским, с Ольгой и Александром Флоренскими. Окончил в 1982 году. Долгое время работал в Новгородском художественном фонде. С 1984 года Виктор Тихомиров участвовал в создании группы «Митьки».

«Творчество Виктора Тихомирова пронизано глубокими философскими размышлениями и уникальными художественными решениями. Тихомиров также известен как талантливый график, чьи работы были отмечены на многих выставках и кинофестивалях», - рассказали организаторы.

Выставка пройдет с 5 по 7 июля на улице Георгиевская, 4. Экспозиция: работы, связанные с фильмами и литературными произведениями Виктора Тихомирова, включая графику из «Евгения Телегина» и «Чапаев-Чапаев».

Напомним, кинофестиваль «Западные ворота» пройдёт в Пскове с 5 по 7 июля.