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Фестивалю «Довмонт Псковский» будет посвящен брифинг в пресс-центре ПЛН

Очередной онлайн-брифинг состоится в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 3 июля.

Буквально через 10 дней жители и гости Пскова смогут окунуться в атмосферу Средневековья — 13 июля в Псковском кремле будет проходить фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Его организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодежный центр и клуб исторической реконструкции и фехтования «Орден». Мероприятие проходит при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Какие сюрпризы ждут гостей в этом году? Чем этот фестиваль будет принципиально отличаться от других фестивалей исторической реконструкции? Какова программа? Есть ли у организаторов фестиваля план «Б» на случай непогоды? Почему на «Довмонт Псковский» надо идти всей семьей?

На эти и многие другие вопросы ответят:

Роман Коваль - начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника;

Олег Добрынин - член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества;

Игорь Бухаров - руководитель клуба исторической реконструкции и фехтования «Орден»;

Марина Иванова - методист духовно-нравственного направления Молодежного центра.

Начало брифинга в 15.00. Как обычно, на YouTube-канале Псковской Ленты Новостей и в группе ПЛН в социальной сети «ВКонтакте» будет организована видеотрансляция.