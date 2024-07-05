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Ансамбль ранней музыки из Москвы выступит на фестивале «Довмонт Псковский»

Ансамбль ранней музыки «Алькантар» из Москвы выступит на фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский», который состоится 13 июля в Псковском кремле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Фестиваль состоится при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Музыкальный коллектив изучает европейскую музыку периода с I по XVII века. Участники ансамбля играют на инструментах этого периода, воссозданных на основе изображений и оригиналов. На фестивале вы сможете насладиться звучанием колёсной лиры, болгарского барабана тъпана, свирели, жалейки и других аутентичных инструментов.